Entrenaron en el living: Jóvenes de Antofagasta participarán en competencia internacional de Bowling

31.07.2021

Este sábado en Perú se dará inicio a la novena versión del Campeonato Iberoamericano de Bowling, un encuentro deportivo en el que dentro de la selección chilena, figuran tres representantes de la región de Antofagasta, de los cuales dos de ellos de tan solo 17 años.

Ambos, tuvieron que ingeniárselas para practicar en sus casas, porque, producto de la pandemia, los escasos espacios para este deporte estaban cerrados. Aun así, con improvisadas pistas, lograron su objetivo.

¿Cuál es su historia?

Según los antecedentes recopilados por TVN Red Antofagasta. se trata de tres representantes de la dicha región, y entre los más jóvenes, dos menores de 17 años. Vicente y Fernanda tuvieron una preparación totalmente distinta, preparándose directamente en sus casas.

Según indicó, Fernando Alarcón, Pdte. Federación de Bowling de Chile, indicó que la iniciativa surgió porque: "Encontramos que se cerraron todas las instalaciones y nos quedamos sin poder hacer nada. Afortunadamente teníamos un contacto de muy bueno con un entrenador argentino, que es uno de los mejores jugadores de Sudamérica, con él empezamos a hacer un trabajo vía zoom durante dos días a la semana. Los chicos en su casa empezaron a hacer videos de entrenamiento".

Por su parte Vicente Zárate, señaló que, "he estado entrenando en la sala de la casa, ponía todos los cojines por si pasaba algo". En tanto, Fernanda Brevis destacó que el hecho de no tener un lugar donde entrenar e improvisar en su casa no es un impedimento para practicar el deporte que le apasiona.

Por ahora Vicente y Fernanda, siguen concentrados en lo que serán sus primeras participaciones agendadas para este sábado y domingo, esperando volver a Chile con más de algún trofeo.