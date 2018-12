Durante este viernes se dieron a conocer los nombres del as personas que sacaron Puntaje Nacional en la PSU rendida este 2018. Lo que llamó la atención es que algunos de ellos no pudieron acceder a la gratuidad.

Jóvenes Puntajes Nacionales no pudieron obtener beneficio de gratuidad en la educación

Este viernes dieron los resultados de todos los jóvenes que obtuvieron Puntaje Nacional en la PSU. Varios de ellos, recibieron el llamado contentos con la esperanza de poder estudiar lo que siempre soñaron.

Ingeniería y medicina son las carreras más deseadas por ellos y a la vez son algunas de las más caras, sin embargo se están replanteando cuál será su futuro, ya que no tienen cómo costear la Universidad.

Pese a tener los mejores puntajes del país, varios de ellos no pueden postular a la beca de gratuidad que ofrece el Estado, por los requisitos que ésta pide:

"La mayoría de los beneficios te piden venir de colegio particular subvencionado o municipal. Yo este último año me cambié a un particular pagado, entonces todos los beneficios los perdí" cuenta Vicente Ag[uero, Puntaje Nacional de Curicó.