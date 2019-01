Juan Carlos Cruz por obispos en Roma: "Que estos vayan a llorarles las penas, no va a cambiar nada lo que el Papa va a hacer"

14.01.2019

Una de las víctimas de Fernando Karadima, Juan Carlos Cruz, se refirió esta mañana a la reunión que sostuvieron los obispos Chilenos con el Papa Francisco en Roma.

En conversación con 24 Tarde, Cruz planteó que "no sé que habrán hablado con el Papa, pero lo que sí se es que iban a llorarle las penas, en el sentido que iban a contarles avances que han tenido en Chile desde hace un año, bueno, la fantasía en que viven estos hombres".

Agregó que "espero que le hayan contado de los imputados que hay, los imputados que vienen, de los allanamientos y de que el fiscal está en la punta del iceberg de las cosas que ha sacado y los casos que vienen en las futuras imputaciones".

Cruz agregó que espera que los obispos le hayan dicho "lo que hablaban en la asamblea plenaria (...) lo que hablaban del Papa a sus espaldas, que hasta cuando el Papa la tiene con Chile, y Ramos diciendo que el Papa es argentino así que no entiende nada".

Sobre la situación de Ricardo Ezzati, investigado por encubrimientos, Cruz sostuvo que su salida debió haberse realizado hace varios meses, "pero no han podido encontrar a alguien, porque el Papa no se puede equivocar en poner a alguien nuevo en Santiago y va a ser un administrador apostólico, no va a ser un obispo".

"Yo soy el primero en decir, yo quiero cambios y los quiero ayer, y los chilenos en general (...) ya está bueno, pero sin embargo seguimos viendo las mismas caras", agregó.

Por último, sostuvo que "que estos vayan a llorarles las penas, no va a cambiar el nada lo que el Papa va a hacer (...) el Papa los recibe, pero si ellos iban a pensar que ya estaban libre de polvo y paja, que inventen otra historia, porque verdaderamente no lo están".