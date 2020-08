Juan Carlos Reinao: "Yo creo que fui torturado, fui un preso político"

24Horas.cl Tvn

17.08.2020

En esta edición de "En Persona" en IcareTv el alcalde de Renaico y Presidente de la Asociación de Municipalidades con Alcaldes Mapuche, Juan Carlos Reinao, conversó con Cristián Warnken sobre distintos aspectos de su vida y el actual conflicto entre el Estado de Chile y el pueblo mapuche.

Sobre este último punto, Reinao señaló que "para nosotros la tierra es como la madre tierra, para nosotros a la madre no se le castiga, no se le extrae algo por extraerle. A las madres se les pide, hay una serie de acciones que se hacen y que el mundo moderno del pueblo chileno no entendió y hasta el el día de hoy no ha entendido".

El edil además agregó que "no se ha entendido que significa la tierra para nosotros, sobre todo el Estado. Pero tampoco lo han entendido las empresas ni el modelo que hoy día existe, de que las cosas deben cambiar, y tienen que hacerlo porque tienen un valor".

Del mismo modo, el médico tuvo palabras para los últimos hechos de violencia ocurridos en La Araucanía en donde civiles se enfrentaron contra mapuches que se tomaron la municipalidad de Curacautín, indicando de forma enfática "para que se entienda de forma correcta hoy día, el racismo sí existió y existe todavía. Yo lo viví, como estudiante de enseñanza básica, de enseñanza médica (...) como médico y como alcalde".

Reinao agregó además que "al racismo y la discriminación se le suma el odio, que es tan peligroso como las dos cosas anteriores, que se da sin nivel de clase, y eso es peligroso".

Según explicó el alcalde, "el Estado chileno hizo empobrecer al pueblo mapuche. Le quitó sus tierras haciendo propias leyes y haciendo su propio juego".

Proceso de detención y tortura

Durante la conversación, Reinao se contó su experiencia cuando fue detenido tras ser sindicado como uno de los autores de la quema de cuatro camiones, hecho el cual fue denominado cómo "El Polvorín de Lumaco".

"Yo caí el 6 de diciembre del 97' y salí en el 98', estuve un buen tiempo. Yo creo que fui torturado, fui un preso político, porque a mi se me acusó de eso, por el solo hecho de saber leer y escribir. Saber más de lo que la gente que estaba ahí, porque ayudaba (...) yo dije que esas tierras había que recuperarlas porque eran de nuestra gente, no podían seguir pobres cuando esas tierras nunca se las compraron al pueblo mapuche. Entonces yo promocionaba o fomentaba o entregaba elementos a las comunidades para que hoy día recuperaran esas tierras porque eran de ellos", contó el alcalde.

Asimismo, detalló que al ser detenido fue golpeado con una pistola en la cabeza y que el no tenía conocimiento de los hechos que se le acusaban. Además de ello relató que una vez detenido "mi cabeza fue sometida a la taza de un baño hasta que dijera la verdad".

Diálogo

El alcalde Reinao es sindicado por diferentes voces como un "puente" entre los chilenos y el pueblo mapuche a la hora de generar diálogo para poder resolver este conflicto histórico.

Respecto a esto, el jefe comunal de Renaico señaló que el pueblo mapuche siempre ha estado abierto para conversar.

"Nosotros nunca hemos practicado la violencia, siempre hemos sido dialogantes porque el pueblo mapuche siempre ha parlamentado y los acuerdos que se hizo con la corona de España, antes de que Chile se independizara (...) generando una ruta comercial", expresó.