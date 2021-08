Sutil (CPC) por novena región: "Vemos grupos de acción que no representan a la gran mayoría de quienes viven en La Araucanía"

04.08.2021

El presidente de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), Juan Sutil, se refirió en Medianoche sobre el balance a realizar cuando ya se cumple un mes del funcionamiento de Convención Constitucional, además abordó los puntos que se conversaron en la reunión que sostuvo junto a los otros empresarios con el nuevo gobernador de La Araucanía, Luciano Rivas, donde se abordó la situación y últimos hechos de violencia en la zona.

Primeramente se refirió al primer mes en función de la Convención Constitucional, "uno lo ve en principio con preocupación porque lo que vimos las primeras semanas en la Convención vimos más bien desencuentros, vimos cuotas de violencia en su momento de instalación, un debate que muchas veces fue más allá de el propósito que es la Convención Constitucional, que es redactar las reglas y trabajar por redactar la Constitución".

Asimismo agregó que las "las expectativas han ido mejorando", pero que sin embargo, en las primeras semanas, "fue bastante conflictiva", pero "yo espero que el avance de toda relación humana que permita que los convencionales se puedan conocer, dialogar, tener conversaciones que los permitan llevar a un denominador común", indicó Juan Sutil.

"No hay que perder de vista que el objetivo es redactar una Constitución que tiene que interpretar a todos los chilenos, y donde todos tenemos que debe caber, es la única manera que el país encuentre los caminos para seguirse desarrollando, creciendo y funcionando", agregó.

Por otro lado, se refirió a la reciente reunión a la que asistió junto al Comité de la CPC con el nuevo gobernador de La Araucanía, Luciano Rivas, y sobre qué puntos se abordaron en la instancia para el manejo de los hechos de violencia registrados en la zona.

El presidente de la CPC, indicó que desde la Confederación de la Producción y del Comercio "han tenido una especial preocupación (...) y producto de la situación compleja que vemos todos los días que recucrede la inseguridad, violencia, el robo tipificado al narcotráfico, robo madera y sobre todo vemos grupos de acción que no representan a la gran mayoría de quienes viven en La Araucanía, tanto de los pueblos mapuches como no mapuches".

Bajo esa misma línea declaró también que "especialmente la gran mayoría del pueblo mapuche que está siempre buscando vivir en paz, que se reivindiquen sus demandas dentro un marco pacífico y resulta que hoy no lo vemos así y tenemos que lamentar a diario violencia, atentados, combates".

En cuanto al funcionamiento y cooperación desde la CPC, Sutil declaró que dicha Confederación ha sido un "instrumento para dar a conocer todas aquellas propuestas e inquietudes muy transversales de la novena región que se plasmaron en un manifiesto que se llaman las 40 medidas por la paz y reconciliación de la Araucanía, donde hemos sido nosotros un instrumento de la voz de la región".

Asimismo declaró que se han expresado diversos gremios y organizaciones de la sociedad civil y de las comunidades mapuches, "obviamente el propósito de este trabajo es permitir que esto esté vigente. nosotros sostenemos que el sector político fracasó en estos años en dar cumplimiento a muchas promesas que nunca fueron cumplidas, especialmente las promesas con el pueblo mapuche en materia de avance en reconocimientos constitucionales".

Por otro lado también indicó que "hay una cantidad importante de modernización de leyes que no permiten la seguridad y estado de derecho en la región, por ejemplo la usurpación", apuntando que "cualquiera puede usurpar o tomar un bien de la región".

Sobre esto también indicó que, a su parecer, el punto de quiebre es el Caso Catrillanca y que "genera una mayor escalada por parte de los organismos revolucionarios como la Coordinadora Arauco-Malleco (CAM) o la Weichán Auka Mapu (WAM) (...) aquí hay una situación que también se desnudó, que es la vinculación de muchos de estos grupos a la situación delictual del narcotráfico, robo de madera y se empieza a conflictuar aún más", declaró el presidente.

El presidente de la Confederación de la Producción y del Comercio,Juan Sutil, también apuntó al rol del Gobierno, "el Gobierno está imposibilitado porque no tiene herramientas jurídicas más allá de de todas las que ha podido implementar", agregando también que "el Gobierno tiene responsabilidad pero aquí hay un conjunto de responsabilidad, la política había fallado, fallan los políticos porque no se ponen de acuerdo, especialmente los de región. Esto hay que avanzar y eso llevamos décadas y ahí está el cúmulo de leyes que no permite accionar".

"Yo creo que si hay que hacer algún cargo al Gobierno, es la falta de bisagra política para poder articular acuerdos que permitan avanzar para lograr la paz, el estado de Derecho, la seguridad y permitir el avance en paz de las demandas de los pueblos mapuches que permita ir resolviendo los problemas territoriales y políticos" declaró Sutil.

Finalmente indicó que si no se avanza en eso, se dificulta que "tengamos un terreno fértil para poder encontrar la paz, inversión y desarrollo y transformar esa región, que quizás es la región más rica de Chile pero la más pobre del punto de vista material".

De igual manera señaló que ha fallado la modernización de Carabineros y las leyes de inteligencia que está estampadas en el Congreso.