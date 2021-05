Gremios no respaldaron dichos de Juan Sutil sobre migración

Agencia Aton

03.05.2021

El presidente de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), Juan Sutil, emitió polémicas declaraciones ayer en televisión, al asegurar que el crecimiento económico del país se frenó con la llegada de migrantes.



“Chile venía creciendo muy bien en ingresos. Empezó a haber migración y eso detuvo el desarrollo y crecimiento (...) esa cantidad de migración significó una carga para el país, desde el punto de vista de hacernos cargo de su salud, su educación, su vivienda, su desarrollo laboral”. Esa fue la declaración exacta del presidente.



Según consigna La Segunda, cuatro de las seis ramas de la confederación aseguraron no estar de acuerdo con las declaraciones del líder, mientras que las dos restantes no respondieron.



Uno de los que estuvo en contra de los dichos fue el presidente de la Sociedad Nacional de Minería, Diego Hernández quien afirmó al citado medio que "los migrantes han contribuido al desarrollo del país. Eso sí, es importante que se haya aprobado una ley de migración, porque en las circunstancias actuales no se puede seguir recibiendo a un gran número de migrantes".



El presidente de la Asociación de Bancos, José Manuel Mena, declaró que la "migración legal y ordenada es una buena noticia para nuestro país. Ha implicado la posibilidad de que haya trabajadores disponibles en sectores donde los chilenos habían dejado de estar interesados. Una sociedad multicultural y con una migración que es muy esforzada, es una buena noticia.



Por su parte, Carlos Stange, presidente de la Cámara Nacional de Comercio también discrepó de lo dicho por Sutil y aseguró que es "indudable el aporte de la inmigración, tanto al país como al comercio, los servicios y el turismo. Es importante recordar que este gremio representa a los tres sectores que más contratan mano de obra extranjera. y que se han visto beneficiados con la gran calidad del servicio y alta orientación al cliente de los trabajadores migrantes”.



En la misma línea, José Manuel Moller, socio de Al Gramo, señaló que "claramente sus dichos (de Sutil) se basan en prejuicios y no en teoría económica. Está demostrado que la migración trae beneficios al país porque esas personas no solo mueven la oferta de trabajo sino que también la demanda".



Sin embargo, hubo algunos que sí compartieron la mirada, como Patricio Lecaro, socio de las tiendas Brando y Bubba, quien afirmó que "efectivamente, tanta gente en tan poco tiempo algo tiene haber afectado (al crecimiento del país)".