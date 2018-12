Juez Carroza otorga libertad bajo fianza a general (r) Bruno Villalobos

24Horas.cl TVN

El ministro en visita Mario Carroza decidió otorgar el beneficio de la libertad bajo fianza al ex general director de Carabineros, Bruno Villalobos, procesado por el delito de tormentos con resultado de muerte.



Esto luego de que la defensa del general (r) presentara un recurso de amparo para revertir el arresto de Villalobos, quien se encuentra recluido desde ayer en el cuartel Sucre de Ñuñoa.



Carroza decidió que Villalobos deberá pagar una fianza de 500 mil pesos, además de consultar la resolución con la Corte de Apelaciones de Santiago.



Esto sería revisado durante las primeras horas de la mañana este jueves, por lo que el ex uniformado saldría en libertad cerca del mediodía.



El ex general director de Carabineros está procesado junto al ex comisario Ruperto Soto por la muerte de Patricio Manzano en 1985, estudiante de la U. de Chile que era uno de los 174 detenidos que se encontraban realizando trabajos comunitarios de la FECh en San Felipe.



Durante su traslado a Santiago sufrió de un paro cardiorespiratorio por el mal trato que recibió de efectivos de las Fuerzas Especiales. Villalobos, que a la fecha era un teniente de 25 años de edad, formaba parte del escuadrón policial que custodiaba a la víctima, pero afirmó nunca haber tenido contacto con los estudiantes.



Finalmente, el Programa de Derechos Humanos del Gobierno le solicitó al juez Carroza procesar a la ex máxima autoridad de la institución uniformada.