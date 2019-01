Juez Carroza: "Vamos a mantener la condición de 'prófugo de la justicia' del señor Palma Salamanca"

El ministro en visita aseguró que no tiene en su poder los fundamentos por los cuales la justicia francesa negó la extradición del exfrentista. Agregó que se mantendrá la alerta roja.

25.01.2019

En conversación exclusiva con 24 Horas, el ministro en visita, Mario Carroza, se refirió a la reciente determinación de la justicia francesa en cuanto a no conceder la petición de extradición por parte del Estado de Chile del exfrentista Ricardo Palma Salamanca, debido a su participación en el crimen del senador Jaime Guzmán, en 1991.

Según el magistrado, se trata de una decisión del Poder Judicial francés, "cuyo país es soberano para decidir si concede o no la extradición". Eso sí, aclaró que "no tenemos los fundamentos por los cuales se resolvió ese tema. Entiendo que es por el asilo político, pero el asilo político tiene un carácter de naturaleza política no judicial".

Debido a lo anterior, Carroza afirmó que "nosotros vamos a mantener la condición de 'prófugo de la justicia' del señor Palma Salamanca, y a su vez vamos a mantener la alerta roja, la orden de detención".

Por último, enfatizó que el exfrentista "está libre en Francia, pero no en otros países porque la difusión roja se mantiene".