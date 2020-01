Juez confirma que Ubilla adquirió terrenos indígenas y pedirá anulación de la compra

El magistrado Mauricio Reuse Staub dijo que, pese a lo presentado por la defensa del ex subsecretario, este adquirió terrenos ubicados dentro de la comunidad mapuche Mariano Millahual.

24Horas.cl Tvn

23.01.2020

El juez de Letras de Pucón, Mauricio Reuse Staub, confirmó el fallo que demuestra la compra de terrenos indígenas por parte del ex subsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla, en 2009, ante lo cual pedirán a la Fiscalía Judicial de Temuco la anulación completa de la transacción.

De acuerdo a la resolución, la compraventa hecha el 2 de noviembre de 2009 entre Guadalupe Moris Gajardo y Rodrigo Ubilla Mackenney, consistente en tres lotes ubicados dentro de la comunidad mapuche Mariano Millahual, la otrora autoridad tomó propiedad de áreas que únicamente pueden ser de personas de origen indígena.

"Viendo el asunto siempre bajo el prisma del afán protector de la Ley Indígena, no queda más que concluir que, teniendo dicho inmueble la calidad de tierra indígena, de ningún modo se puede acceder a la argumentación de que por la adjudicación y su efectivo declarativo, mute o se produzca la desafectación a tierra no indígena, pues de proceder así, por esta vía se estaría dando lugar a la desafectación del mismo, cuestión, que no se encuentra contemplada de forma alguna en las normas de la Ley 19.253", sostuvo el fallo.

Asimismo, la resolución enfatizó que "que no se puede anular absolutamente la compra de terrenos, ya que tales actos jurídicos adolecen de objeto ilícito, de modo tal que adolecen de un vicio de nulidad absoluta, y que si bien, por las razones contenidas en este fallo, previamente reproducidas, para no dar lugar a la declaración de nulidad absoluta de tales actos afectados por este Juez ni a petición de la parte demandante por carecer aquella de legitimación activa según se indicó".

"Tampoco proceder a su declaración oficiosa por no concurrir el presupuesto necesario de que aparezca el o los vicios de manifiesto en el acto o contrato; ello no obsta a que el Ministerio Público Judicial pueda pedir su declaración de invalidez de los mentados actos jurídicos impugnados en autos, en el interés de la moral o de la ley, conforme la regla prevista en el artículo 1683 del código civil", añadió el texto legal.

Ante ello, continuó el fallo, se pedirá a la Fiscalía Judicial de Temuco la cancelación de la venta del terreno de acuerdo a los parámetros legales.

"Se remitirán todos los antecedentes que obren en la presente causa a la Fiscalía Judicial respectiva, a fin de que, pueda ésta pedir, si lo estima, la declaración de nulidad absoluta en virtud de lo dispuesto en la disposición citada, en interés de la moral y de la ley", sentenció.

"LAS TIERRAS NO TIENEN CARÁCTER INDÍGENA"

Marcelo Neculmán, abogado del ex subsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla, se refirió a la resolución del Juzgado de Letras de Pucón respecto a la compra hecha por su defendido en el sur del país, adjudicándose terrenos que son de propiedad de etnias, destacando que estos "no tienen calidad de indígenas".

A través de un comunicado, Neculmán destacó que "la compra no adolece de ningún objeto ilícito o vicio de nulidad, y las tierras en cuestión no tienen la calidad de indígenas".

El defensor destacó que "este fallo no tiene ninguna consecuencia jurídica para el tema que se está discutiendo, dado que el juez descartó declarar la nulidad de la compra de tierras"

"La resolución ratifica el planteamiento de esta defensa, en el sentido de que quienes dedujeron esta acción carecen de una legitimación que les permita discutir la validez del contrato celebrado entre el señor Rodrigo Ubilla y la señora Guadalupe Morris", añadió.

Complementó en base a lo anterior que únicamente los intervinientes "en dicho contrato son quienes tienen legitimidad para impugnarlo y, en este caso, están plenamente conformes respecto de la validez de los actos suscritos".

"Hay que resaltar que los tribunales, cuando señalan que no existe legitimidad de los demandantes, lo normal es que rechacen la acción judicial y se abstengan de pronunciarse sobre la cuestión de fondo, pues carece de todo sentido hacerlo, dado que no va a tener efecto jurídico respecto de la resolución final", sentenció.