Jueza denunció ser víctima de amenazas de muerte tras resolución por fallecimiento de hincha de Colo Colo

24Horas.cl Tvn

30.01.2020

Lleva más de 16 años de ejercicio en el Poder Judicial y desde ayer su exposición la mantiene con resguardo policial ante las amenazas de muerte que ha recibido, esto luego que la jueza Andrea Acevedo vertiera polémicos dichos durante la formalización del carabinero que manejaba el camión que atropelló y causó la muerte de un barrista de Colo Colo, Jorge Mora.

Las denuncias contra la magistrada llegaron hasta la Fiscalía Oriente, por lo cual se tomaron medidas de resguardo policial, mientras recopilaban los antecedentes de las amenazas en contra de la jueza.

Tras la finalización de la formalización, en redes sociales publicaron los datos privados de la magistrada, comenzando de inmediato a llenarse de mensajes en contra de la jueza.

LOS DICHOS DE LA POLÉMICA

La jueza Andrea Acevedo Muñoz decretó la medida cautelar de firma semanal y arraigo nacional contra el carabinero Carlos Martínez, aludiendo que no se puede demostrar la existencia de un dolo y una acción deliberada de este en la muerte del hincha de Colo Colo Jorge Mora, ocurrida este martes en las afueras del Estado Monumental tras ser atropellado por un carro policial.

De acuerdo a lo aseverado por la magistrada en la audiencia de formalización, desarrollada en el 14º Juzgado de Garantía, el actuar del funcionario se define "a lo más como una conducta negligente pero justificada bajo mi criterio", argumentando que en la situación citada "estaba en peligro tanto su vida como la de su acompañante".

Por lo tanto, la magistrada pidió indagar cómo ocurrió el deceso de Jorge Mora, como su estado etílico, agregando que todo ocurrió tras el partido de Colo Colo, "equipo que tiene por desgracia histórica esta famosa Garra Blanca, que no hace ninguna contribución y cuyos hinchas tienen un comportamiento no muy acorde a las reglas sociales y el estado de derecho".

: Jueza por Carabineros en muerte de hincha: "A lo más hay una conducta negligente pero justificada" Leer más

¿QUÉ DICEN LOS EXPERTOS SOBRE SUS DICHOS?

"A partir de la presunción de que esa persona pertenece a una determinada organización construye un prejuicio que sirve para sostener una serie de elementos, incluso un posible estado de intemperancia alcohólica de la víctima que no dice mayor relación con los hechos que se están analizando", sostuvo Álvaro Fuentealba, profesor de la Facultad de Derecho de la U. de Chile.

En tanto, el Presidente de la Corte Suprema, Guillermo Silva expresó que "el ideal es que los jueces al emitir sus resoluciones se limiten al derecho y a los hechos establecidos en la causa".

Por su parte, desde la Asociación de Magistrados indicaron que "a lo menos (la jueza) se ha equivocado en la forma en que ha fundamentado su resolución, no necesariamente en el fondo de la resolución, cuestión en la que no he tomado ninguna parte, y que las partes tienen a su vez el derecho a recurrir".