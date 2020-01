Jueza por Carabineros en muerte de hincha: "A lo más hay una conducta negligente pero justificada"

La magistrada Andrea Acevedo Muñoz pidió indagar cómo ocurrió el deceso de Jorge Mora, como su estado etílico, agregando que ocurrió tras el partido de Colo Colo, "equipo que tiene por desgracia histórica esta famosa Garra Blanca, que no hace ninguna contribución y cuyos hinchas tienen un comportamiento no muy acorde a las reglas sociales y el estado de derecho".

Sebastián Mora

29.01.2020

La jueza Andrea Acevedo Muñoz decretó la medida cautelar de firma semanal y arraigo nacional contra el carabinero Carlos Martínez Ocares, aludiendo que no se puede demostrar la existencia de un dolo y una acción deliberada de este en la muerte del hincha de Colo Colo Jorge Mora, ocurrida este martes en las afueras del Estado Monumental tras ser atropellado por un carro policial.

De acuerdo a lo aseverado por la magistrada en la audiencia de formalización, desarrollada en el 14º Juzgado de Garantía, el actuar del funcionario se define "a lo más como una conducta negligente pero justificada bajo mi criterio", argumentando que en la situación citada "estaba en peligro tanto su vida como la de su acompañante".

Acevedo enfatizó que "acá no hablamos que le estaban lanzando flores o challa, sino objetos contundentes" al carro policial, agregando que cualquier persona habría hecho lo mismo que el funcionario.

"Yo me pregunto si un particular cualquiera, enfrentado a la misma situación, no tendría la misma decisión de poner en marcha el vehículo y huir lo mas rápido posible", agregó.

La autoridad complementó que el camión que protagonizó el hecho "no estaba cumpliendo funciones propiamente tales de salvaguardar el orden público", ya que únicamente tenía que trasladar a los caballos usados por los policías en el procedimiento.

"No podemos hablar de violencia innecesaria porque para eso necesitamos una acción dolosa, de que la persona en cuestión se aproveche de su cargo para causar un daño. Este no es el caso", añadió.

Asimismo, remarcó que es necesario tomar en cuenta las circunstancias en las que se registró el hecho, incluyendo la declaración de testigos, condiciones de tránsito y el estado etílico del fallecido.

"Es un hecho lamentable que no tiene ninguna reparación pero está pendiente el informe de la SIAT, cómo era el lugar físico, si hubo una exposición imprudente al daño, si estaba habilitado para cruzar y su estado etílico, porque pensemos que estaba saliendo de un partido de fútbol", añadió.

Otro punto que tocó la jueza en la formalización fueron las características que tienen los hinchas de Colo Colo, equipo que, a su juicio, "tiene por desgracia histórica esta famosa Garra Blanca, que no hace ninguna contribución y cuyos hinchas tienen un comportamiento no muy acorde a las reglas sociales y el estado de derecho".

"Hacer un juicio cuando está partiendo la investigación es innecesario. Lo que tenemos es esto, así que carpe díem, miremos el presente, habrá que esperar los informes especializados y otras declaraciones", sentenció.