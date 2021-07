Juvenal Olmos sufrió robo en su casa: "Rompieron e hicieron lo que quisieron"

Los delincuentes ingresaron a la vivienda de la comuna de Peñalolén la noche del lunes. Aún no hay detenidos por el hecho.

Agencia Aton

13.07.2021

Una compleja situación vivió Juvenal Olmos, ex técnico de la Selección chilena y actual comentarista de TNT Sports, quien sufrió un millonario robo al interior de su vivienda.



Delincuentes ingresaron a su domicilio ubicado en Peñalolén durante la noche del lunes y mientras el concejal de La Reina se encontraba en una reunión con el municipio del cual es parte.



Este martes el ex futbolista publicó un video en sus redes sociales, en donde expresó: "Quisiera visibilizar algo terrible que nos sucedió anoche con mi señora, nos entraron a robar, rompieron la reja y la ventanas mientras no estábamos, por fortuna. Hicieron lo que quisieron, rompieron, robaron, hurtaron y ensuciaron con cochinadas nuestra casa".

"Solamente transferibles que les agradezco muchísimo a toda la gente que nos ha llamado, a la gente del fútbol, de las comunicaciones y especialmente a los amigos de La Reina", añadió.

Además, en sus redes sociales escribió: "Vulneraron nuestra vivienda, robaron lo que quisieron y nos hicieron vivir momentos terribles con mi esposa".

Por último, Olmos agradeció a "Carabineros por hacerse presente, PDI y seguridad ciudadana. Los chilenos no nos merecemos vivir con temor en nuestra propia vivienda. Gracias por las muestras de apoyo y de cariño".