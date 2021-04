Juzgado ordena continuar causa penal contra presidente Piñera por no usar mascarilla

Agencia Aton

14.04.2021

Luego que la Tercera Sala de la Corte de Apelaciones de Valparaíso acogiera el lunes el recurso de apelación presentado por el abogado Luis Mariano Rendón, el tribunal cambió su postura inicial y decidió rechazar definitivamente la posibilidad de abandonar la persecución penal contra el Presidente Sebastián Piñera, quien fue visto en la playa de Cachagua sin su mascarilla.

El hecho fue registrado en diciembre del año pasado, cuando el Mandatario fue sorprendido caminando en la playa de la Región de Valparaíso sin utilizar su mascarilla, instancia en la que también fue criticado por tomarse una fotografía con una mujer, quien tampoco tenía puesto su tapabocas.

Aunque confirmaron que los actos de Piñera configuraban “el delito de infringir normas higiénicas y de salubridad, prescrito y sancionado en el artículo 318 del Código Penal”, desde Fiscalía habían manifestado en marzo que “el Ministerio Público estima que los hechos indicados no comprometen gravemente el interés público, la pena mínima asignada al delito no excede la de presidio o reclusión menores en su grado mínimo, y no se trata de un delito cometido por un funcionario público en el ejercicio de sus funciones”.

Es por ello que Rendón presentó una apelación ante tribunales, lo que generó que fuera discutida la idea de reabrir la persecución penal, recibiendo definitivamente la autorización para hacerlo.

“Se acoge la solicitud presentada por el abogado querellante don Luis Mariano Rendón, en la que reclama de la aplicación de principio de oportunidad en la presente causa, por lo que se deja sin efecto la decisión del Ministerio Público, de conformidad con lo dispuesto en el inciso cuarto del artículo 170 del Código Procesal Penal”, notificaron desde el Juzgado de Garantía de La Ligua.

Ante la respuesta, Rendón sostuvo que “esta es una buena noticia para la vigencia del principio de igualdad ante la ley en Chile. La fiscalía se ha caracterizado por una actitud bastante servil ante el poder político, como quedó de manifiesto en los casos de financiamiento delictivo de la política. En esta ocasión también pretendía dejar el delito de Piñera en la impunidad, pero los tribunales le han dicho que no”.