Karla Rubilar: "La paz social es orden público y seguridad pero también las demandas legítimas"

02.03.2020

La ministra Karla Rubilar realizó una vocería luego del gabinete político, en la que habló principalmente sobre la hoja de ruta 2020 y la agenda social que ha impulsado el Gobierno de Sebastián Piñera.

La ministra aseguró que "vamos a trabajar en lo que la ciudadanía espera, queremos llegar a la paz social". Agregó que desde le Gobierno "sabemos que la paz social es efectivamente la agenda en materia de orden público y seguridad", dijo, y enfatizó en que el ministro del Interior Gonzalo Blumel y el Subsecretario Juan Francisco Galli presentaron ante los partidos políticos "la agenda en materia de orden público y seguridad, el plan y la estrategia pero no para el mes de marzo sino que para todo el año".

"Esta agenda en materia de pensiones, de ingreso mínimo para las familias y de cómo efectivamente avanzamos en acuerdos en materia de salud, porque sabemos que la paz social es orden público y seguridad y las leyes de seguridad, pero también las demandas legítimas que tiene la ciudadanía y por las que se ha manifestado en estos ya más de 4 meses. Así que estamos trabajando con nuestro conglomerado para ver cómo sacamos adelante esta hoja de ruta 2020 que ha trazado el Presidente y creemos que va al corazón de las necesidades de la ciudadanía", agregó Rubilar.

"Nuestro llamado es que todos se sumen a proteger nuestra democracia, a respetar el orden público, a velar por la seguridad", dijo la ministra para cerrar el tema.

Respecto de la marcha por el rechazo que se realizó con presencia de encapuchados, Rubilar dijo que "para el Gobierno del Presidente Piñera la violencia no es aceptable venga de donde venga, independiente de cuál sea el motivo de la manifestación", y que como Gobierno esperan que "esas manifestaciones sean pacíficas, sean a rostro descubierto y bajo ningún parámetro tengan violencia y en ese sentido no hay doble estándar. La violencia se condena venga de donde venga". "Esperamos que las manifestaciones de marzo sean manifestaciones pacíficas", concluyó Rubilar.

"El Presidente lo ha dicho fuerte y claro las manifestaciones pacíficas son bienvenidas en coordinación y con autorización de la autoridad, queremos resguardarlas, queremos protegerlas, y esperamos obviamente que todas aquellas que se salgan de la manifestación pacífica vayan hacia ser manifestaciones violentas sean condenadas como corresponde por todos", sentenció.

En tanto al plebiscito constituyente del próximo 26 de abril, la Vocera aseguró que es una "tremenda oportunidad". "El llamado del gobierno es a ver el plebiscito como una oportunidad de poner nuestras ideas sobre la mesa, de poner contenidos, de ver cuál es el país que soñamos y por qué tomamos una de las dos opciones. En ese sentido el gobierno cree que ambas opciones son legítimas y como ambas opciones son legítimas esto es una oportunidad de dialogar, de conversar. No de enfrentarnos, no de pelear, no de discutir", sostuvo.

También reiteró su llamado a la ciudadanía a votar si quieren o no un cambio de Constitución, "el 26 de abril nuestra invitación como Gobierno es que independiente de por qué voten, independiente de si están a favor del apruebo o del rechazo, ambas opciones legítimas para nuestro gobierno, ese día la gente se levante a votar porque es un día importante donde se va a definir hacia donde va nuestro país en los próximos 30 o 50 años".

Cuando le preguntaron sobre los dichos del Presidente anoche en Estado Nacional, sobre restablecer eventualmente un nuevo estado de emergencia, Rubilar defendió que "él va a ocupar todas y cada una de las herramientas que tiene para poder proteger a la ciudadanía (...) él nunca va a dejar de utilizar las herramientas cuando las requiera para proteger y cuidar ciudadanos".

Sin embargo también afirmó que junto al ministerio y la subsecretaría del Interior están trabajando "para reforzar nuestras fuerzas de orden y seguridad de Carabineros y la Policía de Investigaciones. Hay mayor tecnología, hay mayor cantidad de efectivos policiales en las calles, hay nuevas estrategias, porque queremos obviamente ir recuperando el orden público y la seguridad que tanto requieren las familias para poder ir recuperando su vida cotidiana, y por lo tanto, todos nuestros esfuerzos están dados a tener que ojalá no tener que volver a decretar un estado de emergencia", sentenció la ministra.