Karla Rubilar por paquete sospechoso enviado a su casa: "No me amedrentan"

24Horas.cl TVN

12.09.2019

La intendenta de la Región Metropolitana, Karla Rubilar, se refirió este jueves al paquete sospechoso que fue hallado en su casa la noche de este miércoles, el que contenía una bala, un encendedor y un panfleto político.

La autoridad aseguró que "es cierto que uno pudiese interpretar esto como una amenza. Cuando se realizan estas acciones, uno no tiene conocimiento de quién lo quiere dañar a uno o a mi familia", sin embargo, indicó que este tipo de cosas no la asustan.

"No me amedrentan. Si intentaron generar miedo, no lo van a lograr. Voy a seguir trabajando con la misma fuerza y convicción. Me dan más fuerza para seguir trabajando para que los santiaguinos puedan vivir en paz", expresó.

Por otro lado, aseguró que en el momento en el que se encontró el paquete, sus hijos no estaban en la casa y ella se encontraba en terreno, producto del 11 de septiembre.

Asimismo, indicó que tanto Labocar como el OS9 de Carabineros está trabajando para identificar a las personas que llevaron este paquete hasta su domicilio.

Por último, aseguró que no tiene seguridad adicional por lo ocurrido, pero que sí existe un punto fijo debido a denuncias hechas con anterioridad.

Finalmente, sostuvo que su "intención es que podamos encontrar a los responsables" y agradeció todo el apoyo que ha recibido durante estas horas.