Kast: "Si gana el Apruebo, trabajaré para que asambleístas del Partido Republicano lleguen a la convención"

"Las instituciones han ido fallando y hoy los jueces se dedican a perseguir a Carabineros y no a los delincuentes", dijo el presidente del Partido Republicano en IcareTV.

21.09.2020

Este domingo, el presidente del Partido Republicano, José Antonio Kast conversó con el poeta y entrevistador Cristian Warnken sobre la situación política y social del país, abarcando distintos tópicos.

En ese partido partió recordando a su familia y sus primeros años en la política siendo electo como concejal de Buin. También rememoró la figura de Jaime Guzmán, del cual contó que fue asesinado cinco días antes de su matrimonio, al cual estaba invitado.

Continuó la conversación explicando los motivos que lo llevaron a dejar a la UDI, señalando que se van perdiendo ciertos valores tales como "plantear las cosas en base a la verdad, a decir las cosas por su nombre, a hacer políticas públicas de cara al bien común, a las personas más necesitadas" porque "la gente se va acostumbrando".

"Fui diputado de San Bernardo con 30 años y uno va envejeciendo con los mismos dirigentes que te habían ayudado, con los que trabajabas siempre y no siempre hacías el esfuerzo de tratar con nuevas generaciones e infundirles el mismo espíritu", explicó, agregando que "se perdieron las convicciones" en dicho partido.

Se refirió también al sistemas de AFP, indicando que este "es un sistema que ha cumplido sus objetivos principales que es la rentabilidad y la seguridad. Eso no es discutible con números".

También fue crítico del sistema de justicia, señalando que "las instituciones han ido fallando y hoy los jueces se dedican a perseguir a Carabineros y no a los delincuentes. Tenemos un Gobierno además que dice que ahora va a sancionar a los Carabineros que se les vaya a acreditar algo y eso es evidente".

Continuó defendiendo el actuar de la policía indicando que "un carabinero no es un robot, cuando tienes una masa humana de mil, dos mil, tres mil o cuatro mil personas y tienes cien carabineros, déjame decirte que no siempre las reacciones son del manual. Entonces, cuando empiezan a dictar las normas de la fuerza, ni el ministro de Defensa, ni el de Interior, ni el subsecretario ni el Presidente han estado en una manifestación violenta".

Al ser actualmente oposición, Kast aclaró que "nosotros seguimos apoyando al Gobierno en todo lo que era su programa. El 3 de marzo nos declaramos oposición a este, pero el mismo 18 de octubre nos cuadramos con él. Grabé un video en donde le dije a las 12 del día que declarara estado de emergencia, porque ya sabía lo que se venía. Se podía sentir (...) tu sabías que la izquierda estaba preparando algo".

"A mi me decían 'la izquierda cambió', y hace dos años me agredieron en la Universidad Arturo Prat en Iquique, la misma izquierda que firmó el acuerdo. La izquierda que manda hoy día es la del Partido Comunista y el Frente Amplio, que no buscan los acuerdos, han sido obsctruccionistas. Llevan seis acusaciones constitucionales, incluso una contra el Presidente. Es una izquierda miserable", señaló enfático.

"Todos los días apoyé al Gobierno hasta que el 15 de noviembre firman un acuerdo por la paz y el cambio constitucional, porque ese acuerdo de paz es fruto de una violencia extrema", sentenció.

También tuvo palabras contra la Contraloría, señalando que "este contralor debió haber dejado su cargo cuando impugnó a la subcontralora, y la política no cumplió su rol, porque el rompió todas las normas".

Respecto al plebiscito, el ex candidato presidencial se mostró partidario por el Rechazo, pero de ganar el Apruebo indicó que se decantará por la alternativa de la Convención constitucional.

"Respeto la democracia, voy a trabajar firme por el Rechazo. Si gana el Apruebo, voy a trabajar firme para que asambleístas del Partido Republicano lleguen a la convención, y dentro de esta, vamos a discutir una posición súper clara", afirmó.

"Esta derecha no tiene narrativa", dijo enfático al referirse de que existen diferentes visiones en dicho sector.

En ese sentido, también se mostró en contra de la paridad de género a la hora de elegir constituyentes. "Hay cosas que no comparto, como por ejemplo que todo sea paritario. Creo que es profundamente injusto y antidemocrático. Si salen electas más mujeres ¿Por qué van a tener que perder el cargo? o viceversa. No me parece".