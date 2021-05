Katalina no aparece: papá dice que dejó carta "pidiendo que no la busquemos"

24Horas.cl Tvn

20.05.2021

Gustavo Garrido, papá de la joven Katalina Garrido, entregó más antecedentes sobre el extravío de la menor de edad en San Bernardo, indicando que sospecha que ella se fue "con un hombre mayor".

En conversación con el matinal Buenos Días a Todos de TVN , el hombre dijo que su hija dejó una carta donde explicaba que "la perdonáramos, que no la busquemos, que estará bien y que cuando sea adulta volverá".

🔴 #Nacional



La menor se encuentra desaparecida desde el pasado miércoles.



Fue a comprar pan y no volvió: video muestra última imagen de niña de 15 años desaparecida



Más detalles ⬇ https://t.co/B1NMNLKgbH — 24 Horas (@24HorasTVN) May 20, 2021

"La carta no sé si me deja más tranquilo o nervioso. Ella se fue por su voluntad, pero no sé con quién. Debe ser alguien adulto y eso me tiene mal. Él sabe qué estaba haciendo, algo debe estar tramando", añadió.

Garrido reveló que "no se entiende" cómo nadie la pudo ver desde que se le perdió el rastro este miércoles en la mañana, desconociéndose algún tipo de paradero o conversaciones con terceros.

"Ella no se llevó nada, dejó toda su plata. Le revisamos el notebook y solo tenía conversaciones con compañeros de colegio o profesores por las clases", complementó.

Afirmó que su hija "no tiene amigos, siempre está en la casa. No sabemos cómo se pudo haber contactado con esta persona".

"Quiero abrazarla, que no sea la última vez", sentenció el hombre.