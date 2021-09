La difícil decisión de dejar la casa de toda la vida: Demolerán casas para reconstruirlas con mayor tamaño

24Horas.cl Tvn

09.09.2021

Son 30 años en que Rosa Navarro ha levantado con orgullo su casa en el sector de Santo Tomás de La Pintana, llegó con cuatro hijos, su marido y el sueño de la casa propia.

"Eramos seis, había que ocupar partes como dormitorio", solo 12 metros cuadrados medía la vivienda que le entregaron a Rosa y sus vecinos."Me puse feliz, pese a lo que me estaban dando, porque iba a hacer mío", agrega.

En ese tiempo no había segundo piso, otro dormitorio o el actual living comedor, estas ampliaciones debieron hacerlas los propios residentes.

"A pesar de todo la vida me cambió, no tengo una casa digna como quiero, pero he vivido tranquila, aquí crié a mis hijos", comenta emocionada Rosa.

A principios de los años 90 llegaron un conjunto de familias que vivían en campamentos y donde actualmente viven unas 1.338 personas en 355 viviendas, de ellas, el 64% se encuentra en estado crítico y el 35% en estado deficitario por eso desde el 2018 forman parte del programa de regeneración de conjuntos habitacionales.

"La primera etapa es construir en el sitio eriazo, 55 viviendas más las calles para darles conectividad, la segunda etapa es que otras viviendas se van a demoler para generar suelo y volver a construir con estándar del Chile 2021", comenta Guillermo Rolando, Subsecretario de Vivienda.

Con viviendas de alrededor de 55 metros cuadrados se buscar brindar una segunda oportunidad para estas 355 familias y para la política habitacional.

La Villa Nacimiento es una de las 20 a nivel nacional que es parte de este programa de regenerción.

"Me costó mucho tener mi casa para que después digan que van a destruir todo lo que me costó, comprar ladrillos, maderas ,todo lo que me costó, es algo sentimental que duele", detalla Patricia Pereira, presidenta Comité Regeneración Urbana Villa Nacimiento.

El sentido de pertenencia y arraigo dice Patricia es lo que más le ha costado comprender a sus vecinos ya que a pulso levantaron sus viviendas.

"Hay muchos vecinos que han cobrado el 10% y han arreglado su casa, eso es lo que los vecinos reclaman, que por qué ahora", comenta Patricia.

Lo que se busca es que se vuelva a dar opciones de estándar actual, viviendas con terminaciones distintas, superficies distintas, de modo que las familias peudan vivir mejor, pero también damos la oportunidad de poder buscar una solución en otra parte de la ciudad, comenta el subcretario de vivienda.

El 18% de los hogares en Villa Nacimiento presenta hacinamiento medio a crítico y la vivienda resulta clave para mejorar la calidad de vida de sus habitantes, por eso Rosa no tiene miedo a los cambios.

"Mis ganas de tener otra vivienda, no importa que tenga que dejar esta, va a ser para mejor, necesitamos una mejor vivienda", declara Rosa.

Casi 30 años después hoy se busca dar una segunda oportunidad a estos vecinos con una política de vivienda que permita un renacer más digno para los habitantes de Villa Nacimiento.