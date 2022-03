La historia de Javier y Jaime, la primera pareja homosexual que se casará en Chile

"El matrimonio igualitario no le impacta en nada al resto de la ciudadanía, pero sí era una injusticia que nosotros no lo pudiéramos tener", dijeron quienes este jueves estarán a primera hora en el Registro Civil para concretar la unión.

24Horas.cl Tvn

09.03.2022

Javier Silva y Jaime Nazar quedarán en la historia este jueves al convertirse en la primera pareja homosexual en contraer matrimonio en Chile tras la entrada en vigencia de la Ley de Matrimonio Igualitario.

Luego de siete años de relación, de los cuales tres fueron bajo acuerdo de unión civil, y dos hijos, ambos jóvenes irán al Registro Civil a primera hora para concretar el vínculo legal.

"Siendo padres vimos que era necesario este cambio en la ley porque el acuerdo de unión civil no protegía a nuestros hijos en el sentido de que. si alguno fallaba. el que no es padre biológico no tenía ningún tipo de custodia. Somos familia que existimos y nuestros tres hijos estaban en desventaja frente a los demás, esto era necesario", dijo Silva a LUN.

Asimismo, Nazar remarcó que "es increíble saber que nuestra familia, nuestros hijos, no tienen nada que temer, que son iguales ante la ley como los hijos de nuestros vecinos, que podemos optar a los mismos derechos, sin sentir que se nos cierre una puerta".

¿La importancia de la ley? Silva complementó que "el matrimonio igualitario no le impacta en nada al resto de la ciudadanía, pero sí era una injusticia que nosotros no lo pudiéramos tener".

Señalar que la nueva normativa implica, entre otros aspectos, que ya no se hablará de "padre" y "madre", sino de "progrenitores". Además, tampoco se mencionará a "marido" y "mujer", siendo reemplazado por "cónyuges".