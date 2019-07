La versión de la enfermera investigada por vacunas en colegio de Puente Alto: "En ningún momento reutilicé agujas"

24Horas.cl Tvn

12.07.2019

Hace cinco días estalló el caso, luego que se comenzaran a difundir de manera interna testimonios como el de una apoderada del colegio Alicante del Valle, de Puente Alto, asegurando que a ella y a sus dos hijos los vacunaron con la misma jeringa y la misma aguja, en una campaña contra la influenza.

La encargada del cuestionado proceso masivo que involucró a 700 personas entre profesores, apoderados y alumnos, fue la enfermera Maite Ferrer, quien se refirió a las denuncias en entrevista con 24 Horas.

"Primero quiero decir que yo efectivamente soy enfermera, soy egresada de la Universidad Mayor el año 2003, tengo 15 años de experiencia en el área clínica, y de jefatura en el área de coordinación. Tengo mi título profesional y estoy certificada también por la Superintendencia de Salud", sostuvo en primera instancia la profesional.

En la instancia, puntualizó además que "en ningún momento estuvo con un paciente sola, ni lo solicité tampoco como se ha rumoreado". Según su versión, el rumor empezó "con una apoderada, una señora que entra normalmente con su hijo, y cuando la vacuno a ella termino la inoculación de la vacuna y ella me hace el comentario de que el procedimiento no le había dolido. Se identificó como auxiliar de enfermería, y me dice que si no hay dolor, es porque yo no le inoculé la vacuna".

COOLER CON JERINGAS: "NO SÉ SI QUEDÓ EN EL COLEGIO O LO TOMÓ ALGÚN APODERADO"

La enfermera Ferrer abordó los emplazamientos que le hizo un apoderado en el video que se viralizó en redes sociales: "El tema puntual aquí es que yo ese cooler chico lo ocupo para el procedimiento puntual que estoy haciendo. Al lado mío hay un cooler de tamaño tres veces superior al que se ve en la imagen que contiene justamente todas las dósis".

Sobre lo que pasó finalmente con ese cooler, manifestó que "lamentablemente no te quiero decir que lo sacaron los apoderados ni mucho menos, pero no sé si quedó en el colegio o efectivamente lo tomó algún apoderado del colegio".

En lo que sí es enfática la denunciada es en negar lo que se le imputa: "En ningún momento reutilicé agujas. No hay que ser enfermera para tener ese criterio. Creo que cualquier persona sabe que eso es un riesgo, como que yo me parara en el paseo Ahumada y detonara una bomba".

En particular y sobre las características de las vacunas, la enfermera sostiene que "son monodosis que vienen junto a la jeringa, la aguja no se despega de la jeringa. Viene cargada con 0,5 ml, y uno inocula la vacuna y desecha el material".

Ferrer cuenta que "hay muchos apoderados que hasta hoy me han llamado para prestarme apoyo. No hay ningún apoderado que afirme con certeza que vio algo que fue irregular. Aquí todo ha sido 'me contaron', 'supe', pero nadie da un testimonio certero". Aismismo, revela que "he sido víctima de múltiples llamadas y contactos por distintos medios de comunicación con amenazas de muerte y amenazas contra la integridad de mi embarazo (...) Ese mismo día sábado, alrededor de las 3 y 5 de la mañana, vinieron a patearme la puerta de mi departamento".

En cuanto a la investigación de la Seremi de Salud y de la justicia por medio de la PDI, dice que "eso fue absolutamente voluntario. Yo presté declaraciones el lunes completo a la PDI".

ORIGEN DE LAS VACUNAS: "NO TENGO LAS BOLETAS PORQUE NUNCA ME IMAGINÉ ESTA SITUACIÓN"

"Estas vacunas fueron adquiridas a fines de marzo y durante abril completo, cuando la vacuna no estaba en escasez. Las compré asimismo como tú la puedes comprar en las tres cadenas de farmacias que todos los chilenos conocemos, y además en una puntual que siempre dispone de material que es más de uso intrahospitalario que tienen principalmente sus sucursales en la comuna de Providencia", manifiesta la enfermera sobre el origen de las vacunas.

No obstante, dice que hoy no tiene cómo respaldar ello: "No tengo las boletas porque nunca me imaginé que me iba a ver envuelta en una situación así donde iba a tener que demostrar dónde había comprado las vacunas. En primera instancia, mi intención es aclarar lo ocurrido, brindas toda la tranquilidad, así como a mis pacientes particulares como a la misma comunidad del colegio porque creo que se lo merecen".

Por su parte, el Centro de Padres del colegio Alicante del Valle emitió un comunicado en donde señalan que nadie de la directiva se ha contactado con ella y que esperan que la situación se aclare lo antes posible.

