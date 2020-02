Las Condes acepta incluir a parejas homosexuales en concurso por el Día del Amor

24Horas.cl TVN

11.02.2020

El Municipio de Las Condes decidió cambiar las bases de su concurso por el Día del Amor y ampliarlo a parejas del mismo sexo, luego de una petición del Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh) al alcalde Joaquín Lavín.



La solicitud tuvo lugar tras el lanzamiento del concurso comunal para participar de una cena romántica, la cual solo era válida para parejas heterosexuales unidas en matrimonio.



“El alcalde Joaquín Lavín decidió extender el concurso a todas las personas que quieran concursar”, señaló Relaciones Públicas del municipio al Movilh.



En tanto, Lavín señaló a través de Twitter que “se cambió el concurso, totalmente de acuerdo, y además se debe celebrar el amor en todas sus dimensiones, entre los amigos, pololos, abuelo – nieta”.



El vocero del Movilh, Óscar Rementería, valoró “la rápida reacción del alcalde. Esto demuestra un claro ánimo por ir derribando exclusiones odiosas y arbitrarias”.



Añadió que “el matrimonio no está permitido a las parejas del mismo sexo, pero ello no puede significar que se niegue el acceso a otras políticas públicas. Aplaudimos que el municipio tomara nota de ello”.



“Llamamos todas las instituciones, públicas o privadas, que celebrarán el Día del Amor, a seguir por similares pasos. No se puede conmemorar este día si se considera a unas formas de amar como válidas, solo en virtud de la orientación sexual o identidad de género de las personas”, finalizó Rementería.

