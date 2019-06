Las expectativas de la ministra de Educación y el Colegio de Profesores ante reunión clave

24Horas.cl Tvn

26.06.2019

Luego de cuatro semanas de paralización, el Colegio de Profesores se reunirá con la Ministra de Educación, Marcela Cubillos, para intentar un nuevo acuerdo que ponga fin la Paro Nacional de manera que se retomen las clases.

La reunión clave que sostendrán las autoridades educacionales con el gremio pretende poner fin a los desacuerdos que se han generado en los últimos días y que han contado con manifestaciones de amplia convocatoria.

En la ocasión se discutirá el petitorio de los docentes, el que aseguran se centra en la mejora de la educación pública por sobre las mejoras salariales.

"Yo me imagino que hay un espacio grande de acuerdo desde el minuto que el Colegio de Profesores ha dicho que este paro no es por mejoras salariales, no es por más recursos, por eso se espera que se honre lo que ha sido el discurso de ellos y se demuestre una voluntad de volver a clases que es lo que todos queremos", dijo la titular de Educación en conversación con 24AM.

La ministra aseguró que hay voluntad desde el Gobierno para llegar a un acuerdo, sin embargo aclaró que hay puntos en los que no van a tranzar.

"Hay dos puntos en los que no hay acuerdo y no lo ha habido nunca en ningún Gobierno que es el tema de la deuda histórica y la mención al pago de las educadoras diferenciales. Se sabe que eso es imposible cuando cuesta 30 mil millones de pesos al año. Eso es más del doble de lo que le Ministerio destina en infraestructura a escuelas públicas", sentenció Cubillos.

Además, la secretaria de Estado se refirió a las críticas por el tono que ha usado con los profesores, lo que según ella le ha "llamado la atención".

"Me llama mucho la atención la sensibilidad que hay en el tono (...) me parece bastante insólito", expresó.

Asimismo, recalcó que no quiere que se le "intente utilizar como excusa" y afirmó que "no puede ser que cada vez que los profesores no estén de acuerdo con un petitorio dejen a los niños sin clases".

Preocupación por el tono de la Ministra

El Presidente del Colegio de Profesores, Mario Aguilar, se mostró preocupado luego de escuchar la entrevista de la ministra Cubillos y afirmó que "su tono es muy duro, bastante inflexible. Esto no es jugarreta, esperamos que si vamos a una reunión van a presentar con una propuesta nueva", afirmó.

"Nosotros queremos soluciones al conflicto, esto no se puede personalizar. Este es un sentimiento docente", recalcó Aguilar en 24AM.

El presidente del gremio dijo esperar que la propuesta de este miércoles sea diferente a la planteada anteriormente para que se puedan llegar a acuerdos

"Entendemos que si vamos a una reunión sea con una respuesta distinta a la que hubo hace 10 días y que generó un rechazo del 91% de mis colegas", expresó Aguilar.

Finalmente, sostuvo que será una instancia donde se verá "donde están las prioridades en Chile, ¿es realmente la educación o es sólo discurso?".

El encuentro entre la Ministra y la mesa directiva de los profesores se realizará a las 09.30 en el Ministerio de Educación.