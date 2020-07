Las tomas que reaparecen en la periferia de Santiago

24Horas.cl Tvn

28.07.2020

Llegamos hasta una toma de terrenos en Lampa alertados por denuncias que circulan en las redes sociales.

Graciela Ortúzar, alcaldesa de Lampa, asegura que se trata de "uno de los campamentos que nosotros erradicamos el año pasado y había quedado totalmente desocupado. Sin embargo, detrás de la necesidad se esconden mafias que pretenden enriquecerse a costa de gente que tiene muchas necesidades".

Y es que según las denuncias, aquí se estarían vendiendo terrenos de manera ilegal, se estarían talando árboles y destruyendo la copa de agua que provee a los habitantes de esta zona.

CAMPAMENTO ALBERGA A HAITIANOS, PERUANOS, COLOMBIANOS, VENEZOLANOS Y CHILENOS

Hablamos con haitianos que llevan más de un año viviendo en esta toma a la que llaman "Bosque Hermoso". Dice que los haitianos fueron los primeros en instalarse en las faldas de este cerro. Daniel Philistin, uno de estos migrantes, cuenta que "sabemos que aquí pertenece a la Socovesa y que estamos ilegal ahí, pero por la necesidad de nosotros como migrantes haitianos estamos buscando cómo vivir".

Daniel vive aquí junto a sus cuatro hijos, quedó desempleado durante la pandemia y dice que si tuviera que pagar un arriendo, no tendría cómo hacerlo, al igual que las más de 180 familias de haitianos en el lugar, además de peruanos, colombianos, venezolanos y chilenos.

Stephania Liberbeson, una de las compatriotas que habita junto a su familia en el lugar, asegura que "la idea de nosotros es postular al subsidio habitacional y salir de aquí con casa propia". Ella llegó aquí junto a su hijo y su pareja, y dice que tenían ahorro para el subsidio de vivienda, pero que este nunca les fue aprobado.

Lo cierto en que en la zona construyeron caminos, cercaron los terrenos y levantaron sus casas. Afirman que en el proceso intentaron no talar ningún árbol. Están colgados a la luz, y el agua la obtienen de una copa que se encuentra bajo el campamento.

Ellos dicen que no les han vendido nada, pero desde el municipio sostienen lo contrario: "Hay una persona a la cual nosotros hemos denunciado que efectivamente vende los terrenos que no son de su propiedad, sino que son de propiedad privada, pero no precisamente de ella", reitera la alcaldesa.

SOCOVESA NO DESCARTA PRESENTAR ACCIONES LEGALES

A través de un comunicado de Socovesa, los propietarios del terreno, señalaron que el lugar contaba con cierre perimetral el que se vio sobrepasado el 24 de julio cuando un grupo de cerca de 70 personas irrumpió de manera ilegal al lugar. Del mismo modo, no descartan presentar acciones legales, con el objeto de lograr el desalojo de personas que ocupan ilegalmente el terreno.

Durante la pandemia, los desalojos han quedado detenidos en todas las comunas del país. Es el drama de cientos de familias chilenas y migrantes en Lampa que esperan algún día tener su casa propia y que el desconfinamiento no sea sinónimo de desalojo para ellos.