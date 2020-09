LasTesis por reconocimiento de revista Time: "Feminismo es lo más influyente del año 2020"

Agencia Aton

23.09.2020

La revista Time destacó a LasTesis como una de las 100 personas más influyentes del 2020, a través de una reseña escrita por Nadya Tolokonnikova, una de las líderes del colectivo ruso Pussy Riot.

A través de un comunicado, el colectivo señaló que se sienten “muy agradecidas por el reconocimiento que ha realizado la revista Time hacia nuestro trabajo artístico y activista. Sin embargo, estamos convencidas que el feminismo es lo más influyente del año 2020 y esperamos que lo siga siendo durante todos los años venideros para seguir avanzando hacia esa sociedad más justa, diversa y feminista con la que soñamos”.

"Las Tesis" son nominadas dentro de las 100 personalidades más influyentes por la revista Time Leer más

“No nos deja de sorprender el constante apoyo que hemos recibido este último año desde nuestros círculos más cercanos, locales, nacionales e internacionales, sin duda éste nos impacta, considerando que en este país estamos acostumbradas a ser perseguidas, censuradas y denunciadas”, añaden.

En el comunicado indican que “aprobamos que se reconozca el trabajo de todas las mujeres, disidentes, artistas y activistas de toda Latinoamérica, aprobamos que las consignas de las calles sean escuchadas, aprobamos que caiga el patriarcado y, en resumen, aprobamos”.

LasTesis son creadoras del himno “Un violador en tu camino”, performance que se hizo conocida durante el estallido social de octubre de 2019 y que ha sido interpretada por activistas feministas en más de cincuenta países alrededor del mundo.

El colectivo está integrado por Paula Stange, licenciada en Diseño y profesora en Historia y Geografía de la Universidad de Valparaíso; Daffne Valdés, licenciada en Teatro UV y actual colaboradora del Centro de Investigaciones Artísticas en la edición de la Revista Panambí de la UV; Sibila Sotomayor, licenciada de Teatro UV, actual docente de esa escuela e investigadora en el Centro de Investigaciones Artísticas de la UV, y Lea Cáceres.

En su reseña para la revista Time, Nadya Tolokonnikova enfatiza que “LasTesis muestran hoy cómo el arte popular puede cambiar el mundo. Crearon una canción de éxito internacional y un baile viral, que no se trata de la fiesta del viernes”.

“LASTESIS, the Chilean feminist performance collective, shows today how popular art can be about changing the world, not entertaining,” Nadya Tolokonnikova writes #TIME100 https://t.co/KumDZcFnWe