"Le dejamos un mensaje por DM": Alcaldesa Matthei se suma la "preocupación" por entradas de Daddy Yankee en Chile

"No se lo tome 'Con calma' y póngale 'Gasolina' a la venta de entradas" escribió Evelyn Matthei en un mensaje directo para Daddy Yankee.

20.04.2022

Desde que Daddy Yankee anunció su retiro de la música y posterior gira mundial que la expectación por alcanzar entradas para su show ha mantenido al tanto a los fanáticos.

Y es que para Chile, se confirmó que el 29 de septiembre el "Big Boss" estará pisando escenario nacional en su gira de despedida, "Leggendaddy", La Última Vuelta World Tour. Sin embargo, aún no hay certeza de la fecha para la venta de entradas ni del lugar confirmado para el evento.

En esta instancia, fue la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei, que también se sumó a la "preocupación", como cientos de fanáticos para dicho anuncio.

A través de su cuenta de Instagram, la edil de Providencia detalló que, le dejaron un mensaje por "DM" (direct message o mensaje directo) al mismísimo Daddy Yankee.

"En Providencia estamos algo preocupados porque aún no hay detalles para su show, lo sé porque en mi equipo hay harto fanático de ud. y ya me sé varios temas. No se lo tome "Con calma" y póngale "Gasolina" a la venta de entradas" escribió Matthei para el "Big Boss" junto a una fotografía que de fondo, suena uno de los grandes éxitos del rey del reggaetón.