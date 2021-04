Farkas donará $1 millón a mamá que no despertó a hijo porque no tenía comida

24horas tvn

19.04.2021

Hace algunos días se viralizó por redes sociales el mensaje que una madre le envió a la profesora de su hijo. En él, explicó que el niño no se podría conectar a clases temprano, porque en casa no había pan para el desayuno y sólo tendrían almuerzo, así que esperaba le pudiese enviar las actividades.

"Hola, buenos días tía, (el niño) no se podrá conectar por algo personal, me da pena contarle (...) no tengo pancito para que tome desayuno y para el almuerzo tengo para hacer un arroz no más, solito, así que para que no pase hambre no lo quiero despertar temprano", consignó el texto.

Seguidores me hacen llegar este mensaje. Por favor, busquen y díganle a esa madre que no tiene dinero para darle de comer a su hijo y llevarlo al colegio, dónde le deposito un millón para que siga luchando por su familia.

Cuando Chile se une somos indestructibles.

Leonardo Farkas pic.twitter.com/K1Tb3SbaoK — leonardofarkas (@leonardofarkas) April 18, 2021

Dicha imagen llegó a manos del empresario nacional Leonardo Farkas, quien a través de su cuenta de Twitter, llamó a la ciudadanía a encontrar a la mujer, para poder ayudarla y depositarle un millón de pesos.

La mujer fue identificada como María Pilar Núñez (29), quien vive en Rancagua junto a su esposo y dos hijos, de dos y seis años.