Leonardo Farkas dona $2 millones para rescatista de animales callejeros de Talagante

24horas tvn

21.10.2021

A través de su cuenta de Twitter, el empresario Leonardo Farkas anunció una ayuda económica para una rescatistas de animales callejeros en Talagante.

“Seguidores me informan que en Talagante hay una rescatista de perritos y gatos callejeros (Callejeros sin voz) que será desalojada con sus animalitos. Díganle dónde le deposito 2 millones de pesos y espero muchos la apoyen”, escribió el filántropo.

En su tuit, se aprecia un video de animales rescatados, los que están siendo cuidados para mejorar su condición luego de haber sido recogidos desde la calle.

Seguidores me informan que en Talagante hay una rescatista de perritos y gatos callejeros ( CALLEJEROSSINVOZ ) que será desalojada con sus animalitos. Díganle dónde le deposito 2 millones de pesos y espero muchos la apoyen. Lo merece por su hermosa obra. Leonardo Farkas #CHILE pic.twitter.com/pCjN5si8oP

Minutos más tarde, desde la misma red social, la agrupación agradeció el apoyo brindado.

“Estoy muy feliz de saber que los niños están siendo vistos. Sólo nos falta el arriendo o un sitio para poder instalar a los niños. Los pequeños y yo le agradecemos de corazón”, escribió.

YO ESTOY EN CUENTA REGRESIVA PARA VER LA MAS GRANDE TRAGEDIA EN MI VIDA , DE ANTEMANO DIGO , SI NO LOGRO REUBICARLOS YO ME DESPIDO DE SEGUIR AYUDANDO COMO RESCATISTA 😞🥺AUNQUE ME PARTA EL💔 EN MIL PEDAZOS😭🆘🆘🆘

PERO ESTO ES YA EL MAS GRANDE DOLOR QUE E SENTIDO EN MI VIDA 😭 https://t.co/ltxm0XLJLT pic.twitter.com/MZKyBdsWrL