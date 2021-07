Ley Antonia: Piden acelerar proyecto que protege a víctimas de delitos sexuales

Agencia Aton

Este jueves se cumplió un año desde que se ingresara ante el Congreso el proyecto de ley "Justicia para Antonia", el cual busca proteger los derechos de las víctimas de delitos sexuales mediante una mejora de las garantías procesales y evitar de esta forma su revictimización.



La iniciativa surgió tras el Caso Antonia Barra, joven que se suicidó en 2019 después de una serie de delitos sexuales imputados a Martín Pradenas, quien hoy cumple prisión preventiva.



En ese contexto, la senadora Marcela Sabat (RN) y el padre de Antonia, Alejandro Barra, sostuvieron una reunión con el subsecretario de Justicia, Sebastián Valenzuela, para presentar sus reparos por la demora en la tramitación del proyecto.



"Hemos tenido una reunión con el subsecretario de Justicia. Hemos sentido el apoyo y la celeridad que requiere un proyecto como este, un compromiso que tenemos pendiente para erradicar la violencia y el abuso hacia las mujeres. Nos sentimos apoyados y espero que esto salga lo antes posible y tengamos una luz blanca para que se promulgue", indicó Barra.



En tanto, Sabat explicó que "lamentablemente, por la contingencia, esta tramitación se ha retrasado. Hoy día venimos a solicitar una urgencia y apuro a la celeridad que hoy se ha planteado"

Ley #JusticiaParaAntonia cumplirá 1 año de tramitación. Junto al padre de Antonia, Alejandro Barra,nos reunimos con @SubseJusticiaCl para comprometer URGENCIA a este proyecto q evita revictimización y entrega mayores garantías en juicio a víctimas de agresión sexual.

Además, la parlamentaria RN destacó que: "Se ha trabajado no solamente con la familia de Antonia Barra, sino también con organizaciones de la sociedad civil. Lo que es importante en el entendido de que hay una base de la prevención en el proyecto de ley, pero también de modificaciones y cambios en el procedimiento judicial".



Respecto a la iniciativa, la senadora detalló: "Algo muy importante es evitar la revictimización. No queremos que víctimas de agresión y abuso sexual tengan que estar yendo una y otra vez a declarar a juicio. Eso hace que la víctima no quiera denunciar o terminar la etapa para que los victimarios sean condenados".



"Tenemos la posibilidad de generar la tramitación en la Comisión de Mujer del Senado y estamos esperando que terminemos con urgencia con otros proyectos que están y probablemente eso en un mes o dos semanas, comenzar con este proyecto con celeridad y poder sacarlo lo antes posible", cerró.