Nueva Ley de Migración: Quiénes podrán postular y cómo se realizará el proceso de regularización

17.04.2021

El ministro del Interior, Rodrigo Delgado, entregó detalles de la nueva Ley Migratoria que se promulgó el domingo pasado y sobre quiénes podrán postular al proceso extraordinario de regularización que se realizará de manera 100% online.

El secretario de Estado valoró que la Ley ya esté en vigencia y señaló que conjuntamente, uno de los "efectos inmediatos es la regularización para todas aquellas personas que ingresaron a Chile antes del 18 de marzo del año pasado, por paso regular".

Asimismo, indicó que con esta normativa "se busca que un mínimo de cerca de 50 mil personas y un máximo de poco más de 200 mil, puedan regularizar su situación en Chile para tener una visa temporaria que dura un año, que puedan prorrogar o pedir la residencia definitiva, y lo más importante, que le da derecho, por ejemplo, a trabajar".

"La informalidad administrativa, o sea, no tener una visa, no tener los papeles al día, lamentablemente trae como consecuencia informalidad en el trabajo: gente que está trabajando en la calle es mucha veces porque no tiene este proceso realizado, o en materia de vivienda, decenas de familias viviendo con un baño, muchas veces abusadas por personas que les cobran mucho más caro por lo que puedan pagar por un departamento, pero no tienen el contrato ni regularidad", finalizó Delgado.

Extradición imputado por femicidio de María Isabel Pavez

El subsecretario del Interior, Juan Francisco Galli, se refirió la solicitud de extradición para Carlos Méndez, ciudadano de nacionalidad mexicana, imputado por el femicidio de María Isabel Pavez.

"El proceso de extradición es un proceso judicial. Quien determina la extradición de una persona que está privada de libertad en Chile es la Corte Suprema a solicitud de estado extranjero. Sin embargo, nosotros creemos que aquello debe ser compatibilizado con los graves delitos que esta persona cometió en Chile", explicó .

En la misma línea, añadió que "esta persona va a ser juzgada en Chile de determinarse su responsabilidad en los graves delitos que cometió en nuestro país. Será condenado en nuestro país y una vez que cumpla su condena en nuestro país, podrá ser extraditado para que cumpla la condena por los delitos que cometió en el extranjero".

Galli concluyó indicando que Méndez está en pleno proceso judicial y hay que esperar lo que determine la Justicia por los delitos que ha cometido en Chile para evaluar el proceso de extradición.