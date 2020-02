Llega chilena que estuvo varada en el aeropuerto de China por el coronavirus

24Horas.cl Tvn

18.02.2020

Este martes llegó a Chile la joven estudiante que estuvo varios días varada en el aeropuerto de Chengdú luego que todos sus vuelos fueran cancelados ante la alerta sanitaria que vive ese país por el brote de COVID-19.

Vanessa García viajó hace cinco meses a China por un intercambio para aprender Chino Mandarín y el pasado fin de semana debía regresar al país, sin embargo eso fue imposible, ya que cancelaron sus vuelos y nadie le daba ninguna respuesta.

Ante la desesperación su madre logró comprar otro pasaje para que saliera de Chengdú, llegando a Hong Kong y luego a Barcelona, desde ahí la Universidad Católica de Concepción, casa de estudios de la que Vanessa es alumna, le compró un pasaje para regresar a Chile.

A su llegada se espera que se activen los protocolos instaurados por el Ministerio de Salud. Además la Seremi anunció que será aislada en su casa de forma preventiva.

La madre de la joven denunció en el matinal de TVN, "Buenos días a todos", falta de apoyo de las autoridades, además que no ha sido informada de qué sucederá con su hija a su llegada.

"He recibido más apoyo de la Municipalidad que de las autoridades", afirmó Mónica Sánchez, madre de Vanessa.

"Nadie me ha contactado ni me ha dicho qué va a pasar", agregó y aseguró que se comunicó a todos los organismos, incluso a La Moneda desde hace 20 días, sin embargo no obtuvo respuestas.

Protocolo a su llegada

La joven una vez que arribó al aeropuerto se reunió con la Seremi de Salud, Rosa Oyarce, para una entrevista y luego una revisión de salud.

Una vez que pase los exámenes correspondientes las autoridades determinarán si es o no es necesario establecer algún protocolo preventivo.

Recordemos que la joven aún debe tomar un vuelo más para llegar a su casa en Concepción.