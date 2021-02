Llevan dos días sin luz: vecinos de Puente Alto piden sanciones para CGE por corte del suministro eléctrico

"Nos llamaron anoche desde la filial de Arica, porque a ellos les traspasaron nuestro reclamo, diciendo que en Santiago no daban abasto", señala una vecina de Puente Alto.

A raíz de las precipitaciones caídas el pasado fin de semana, vecinos de distintas comunas denunciaron el corte del suministro eléctrico en sus viviendas, el cual, a dos días de haberse interrumpido, sigue sin volver.

Vecinos de Puente Alto sostienen que la luz se cortó aproximadamente a las 13:00 del día sábado, por lo que dieron aviso a la Compañia General de Electricidad (CGE) quienes respondieron que iban a revisar lo ocurrido, lo que no ha ocurrido hasta el momento. Incluso, cuando llamaban le respondían que, simplemente, ya habían repuesto el servicio.

En cifras, hubo más de 90 mil hogares sin electricidad, número que hasta ayer descendió a 71.237, según la Superintendecia de Electricidad y Combustibles.

⚠️Actualizamos el número de clientes sin luz que se registran en algunas regiones del país. Si continúan sin luz, repórtalo directo desde tu celular en https://t.co/MYKZoN5lBp pic.twitter.com/MUvw6zfJPf — Superintendencia de Electricidad y Combustibles (@SEC_cl) January 31, 2021

"Tuvimos que colgarnos de la luz de un vecino y botar alimentos que se empezaron a descongelar", cuenta Macarena, vecina de Puente Alto.

Sin embargo, ese no es el mayor problema: "Dependemos de la luz porque tenemos que hacer teletabajo. Mi hijo no pudo trabajar ni el fin de semana ni hoy. Tengo tres reclamos en la SEC y no hay ninguna respuesta", afirma.

Desde la empresa, han obtenido diversas respuestas, como que no son prioridad al ser solo algunas las casas sin electricidad, e incluso desde la filial de Arica les dijeron que ellos recibieron el reclamo, puesto de CGE en Santiago estaba colapsada.

"Dijeron que teníamos que estar en vigilia, porque iban a venir a solucionar el problema. Estuvimos muchas horas esperando y nada pasó", sostiene.

Es por esto que vecinos de Puente Alto presentaron un reclamo esta mañana ante la SEC, solicitando que se sancione a la compañía.

PLANES DE LA EMPRESA INSUFICIENTES

Luis Ávila, superintendente de SEC, afirmó que "la semana pasada se envió instrucciones a las empresas para que adoptaran planes de contingencia y mantener la continuidad del suministro eléctrico".

Sin embargo, la autoridad evaluó que "los planes de las empresas han sido insuficientes para abordar directamente la reposición del suministro".

"Cortes prolongados, falta de la capacidad de recibir reclamos y lentitud en la recuperación de servicio son razones que nos hacen, como Superintendencia, ejercer nuestro rol, un chequeo normativo y ver si corresponde el inicio de un proceso sancionatorio".

Miguel Ramos, concejal de la comuna de Padre Hurtado, interpeló a la empresa se electricidad: "¿Quién responde por los alimentos que se pierden, o por los artículos electrodomésticos? Nos llegan muchos llamados todos los días, y CGE no esponde por ningún lado".