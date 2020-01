Lluvias llegarían a sectores altos de Santiago a contar de las 18:00 horas de este domingo

24Horas.cl Tvn

05.01.2020

La Dirección Meteorológica de Chile pronosticó para este domingo la caída de precipitaciones en las zonas cordilleranas y precordilleranas de la región Metropolitana, las cuales podrían comenzar a contar de las 18:00 horas.

Según indicó a 24 Horas, la meteoróloga Yael Szewkis, el fenómeno se presenciaría principalmente en zonas pobladas cercanas a la cordillera, como son las comunas de Lo Barnechea y Las Condes.

Onemi advierte probabilidad de deshielos en precordillera y cordillera de Santiago por lluvias en este domingo Leer más

No obstante, Szewkis aclaró que, "por ahora, no se espera que los chubascos lleguen a áreas más céntricas como Providencia, Ñuñoa o Santiago Centro", pero que no se descartan que ocurran.

La experta complementó que, en caso de que caiga agua en las comunas señaladas, esta sería en muy poca cantidad.

¿Hasta cuándo llovería? Szewkis y los pronósticos del organismo remarcaron que las precipitaciones solo caerían este domingo y no se extenderían para el lunes.