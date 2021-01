"Lo que muchos han negado, hoy es una realidad": Director de la PDI enfatiza que en Temucuicui "hay una organización criminal"

Durante su participación en la Comisión de Seguridad Pública del Senado, Héctor Espinoza explicó por qué el procedimiento policial en la comunidad coincidió con el día del veredicto sobre el caso Catrillanca. Sobre la polémica relacionada con la hija del fallecido comunero, enfatizó que "no aceptamos que nos vengan a decir que somos violadores de derechos humanos".

24Horas.cl Tvn

11.01.2021

"A partir del jueves 7 de enero de 2021 se deberá hablar de un antes y un después". Con esas palabras, el director general de la Policía de Investigaciones (PDI); Héctor Espinoza, se refirió en la Comisión de Seguridad Pública del Senado al fatal operativo realizado en la comunidad de Temucuicui la semana pasada, donde pese a la alta presencia de efectivos de la institución uno de ellos fue abatido.

"Lo que todos y muchos no creían, lo que muchos han negado, hoy es una realidad: Hay violencia, hay crimen organizado, hay droga, hay armas, hay una organización criminal", sostuvo la autoridad policial.

CASO CATRILLANCA: "NUESTRA INSTITUCIÓN AYUDÓ POLICIALMENTE EN LA INVESTIGACIÓN PARA ESCLARECER ESE HECHO"

Respecto a la coincidencia de fechas entre el veredicto por el caso del crimen de Camilo Catrillanca y el operativo policial, Espinoza dijo que se iba a referir al tema "con el objeto de refutar las teorías que han circulado en algunas redes sociales". En relación a ello, detalló que "nuestra institución ayudó policialmente en la investigación para esclarecer ese hecho. Mal podríamos haber hecho algo para malinterpretar cualquier cosa. El acto jurídico ya había tenido un cambio de fecha, lo que no permitía asegurar que no se fuese a ocurrir nuevamente. Sin perjucio de ello, la eventual asistencia de las comunidades mapuche a la ciudad podrían implicar un menor número de personas no vinculadas a la investigación en Temucuicui".

Héctor Espinoza, Director General de la PDI, por operativo en Temucuicui: ”Nuestra institución ayudó policialmente en la investigación para esclarecer ese hecho (el asesinato de Catrillanca). Mal podríamos haber hecho algo para hacer malinterpretar cualquier cosa”. @24HorasTVN pic.twitter.com/Lt8etlJkPC — Poirot Escovedo (@poirotes) January 11, 2021

Añadió que "asimismo, podía distraer cierto mecanismo de vigilancia utilizado por los delincuentes facilitando el ingreso a las comunidades para efectuar las diligencias mandatadas por los tribunales".

HIJA DE CATRILLANCA "ESTÁ INSERTA EN UNA COMUNIDAD DONDE VE VIOLENCIA"

En cuanto a la supuesta detención de la niña Guacolda Catrillanca, hija menor de edad del fallecido comunero, el director de la PDI descartó aseguró que "quiero reiterar que nosotros tenemos un compromiso con la defensa de los niños. Cuando sacamos droga de circulación es porque pensamos precisamente en los niños. Cuando sacamos pederastas, cuando atacamos la pornografía infantil, cuando atacamos todo lo que afecta a los niños es porque estamos comprometidos con ellos y no aceptamos que nos vengan a decir que somos violadores de derechos humanos y menos que nos vengan a decir que hemos abusado y hemos tratado mal a una pequeña inocente que está inserta en una comunidad donde ve violencia y ve todo esto a vista y paciencia de las autoridades".

Finalmente, Espinoza se emocionó al homenajear la memoria del asesinado subinspector Luis Morales: "Quiero honrar la memoria del subinspector Luis Morales Beltrán. Él y su honor a su promesa de servicio, rindió su vida y gozará siempre del respeto y reconocimiento de todos y cada uno de los funcionarios de la PDI quienes deberemos sobreponernos al dolor y a honrar la memoria, siendo cada vez mejores policías".