"Lo único que atiné fue a sacar mi celular y mostrarle una foto de mi hijo": Joven relata golpiza grupal de carabineros

24Horas.cl Tvn

04.02.2020

Leonardo está hace una semana internado en el Hospital Sótero del Río tras sufrir una brutal golpiza por parte de un grupo de Carabineros el pasado martes 28 de enero, luego de ser detenido en la plaza de Puente Alto.

En conversación con 24 Horas, el joven de 25 años relató los acontecimientos que llevaron a que termine con la fractura de una costilla lo cual derivó en la perforación de su pulmón izquierdo.

"Lo único que atiné fue a sacar mi celular y mostrarle la foto de mi hijo para decir que yo tenía familia, que dejaran de pegarme, que ya había sido suficiente y que no podía respirar", relata visiblemente afectado el estudiante de segundo año de técnico en construcción. Tras su detención y posterior traslado a una comisaría, sostiene que los policías comenzaron a realizar prácticas tortuosas como el llamado "callejón oscuro".

Su hermana, Maribel, hizo la denuncia a través de redes sociales, la cual se viralizó: "Él cuenta que se lo llevaron a un sitio eriazo donde le pegaron tanto patadas, combos y lumazos. Mi hermano no portaba armas, no portaba drogas, no tiene antecedentes", afirma.

Lo cierto es que por este caso, el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) presentó una querella por torturas, pero investigan además una amenaza de abuso sexual. Pablo Rivera, coordinador de litigios estratégicos del INDH, dice que "estaban agrediendo a una mujer menor de edad. Él de manera casi instintiva sale a auxiliar a esta menor de edad".

Producto de dicha situación, Leonardo fue detenido por al menos seis efectivos policiales.

El caso está en manos de la Fiscalía Metropolitana Sur, quienes tomaron declaraciones a la víctima y a personal de la 20° Comisaría de Puente Alto.