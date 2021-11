¿Lollapalooza en Parque O'Higgins?: Se realizará consulta ciudadana

Agencia Aton

11.11.2021

El concejo municipal de Santiago definió este miércoles la realización de una consulta ciudadana para definir si es que el festival municipal Lollapalooza se realizará o no en el Parque O'Higgins.



Cabe recordar que el viernes pasado, fueron ocho los concejales que se opusieron a que el evento se lleve a cabo en el tradicional recinto, tal como ha sido costumbre desde su primera edición el 2011.

Ellos aseguraron que la realización resulta "improcedente y contradictorio a nuestros principios". Así, puntualizaron que el evento implicaba "sobrecarga de automóviles estacionados en calles aledañas que dificultan el desplazamiento en el sector; el ruido y la música de altos decibeles tanto los días previos como en la duración misma del festival; la imposibilidad de trabajo de quienes cotidianamente realizan actividades comerciales al interior del parque".



Por lo demás, se mencionó que la productora Lotus no ingresó al menos cuatro permisos y deberá normalizar la situación.

El mismo número de concejales aprobaron la idea de que los vecinos de Santiago expresaran su opinión a través de una consulta ciudadana. La alcaldesa, Irací Hassler, se abstuvo de votar.



"Es una solicitud a la administración. Me parece fundamental exigir los permisos que corresponden. Actualmente la empresa no tiene los permisos requeridos. Necesitamos que los organizadores puedan acompañar en la solicitud los permisos necesarios", expresó la jefa comunal.



Hassler estimó que es mejor "que los vecinos definan. Más democracia es mejor. Si así lo solicita el concejo, podemos recoger la necesidad de impulsar una consulta ciudadana tanto en este como otros temas". De todas maneras, la consulta ciudadana no será vinculante.