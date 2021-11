Lollapalooza se refiere al rechazo de la realización del evento en Parque O'Higgins

24Horas.cl Tvn

05.11.2021

El Concejo municipal de Santiago acordó rechazar el festival Lollapalooza Chile que se realiza desde 2011 en el Parque O'Higgins. En parte, se atribuye a las irregularidades relacionadas con la productora Lotus, que está a cargo del evento, respecto a los daños que ha sufrido el parque.

En las conclusiones, se encuentran que la Municipalidad de Santiago, durante la administración de Felipe Alessandri, otorgó el permiso a Lotus para realizar el festival en 2019 sin contar con la autorización del Consejo de Monumentos Nacionales debido a la intervención realizada en el recinto.

Se tomó en cuenta también que el municipio no elaboró el Plan de Manejo Integral de la Zona Típica, con la participación de la comunidad relacionada con el Parque O'Higgins y el Consejo de Monumentos Nacionales. A su vez, se verificaron intervenciones discordantes que afectaban el carácter ambiental y propio de zona típica del parque.

La versión de la productora de Lollapalooza

A través de un comunicado oficial, la productora organizadora del evento Lollapalooza indicó que, "se afirma que la empresa no contaba con la “Autorización del Consejo de Monumentos Nacionales en evento realizado en 2019”. Ante ello debemos señalar que Lotus, siempre ha tramitado todos los permisos que corresponden con todas las autoridades respectivas."

Además indicaron que se afirma que “… el municipio no elaboró el Plan de Manejo integral de la Zona Típica…”., por ello puntualizaron que en este asunto "cuya gestión corresponde al municipio, no es de responsabilidad de Lotus Producciones, no puede considerarse un incumplimiento de la productora".

Sobre un pago pendiente que Lotus Festival Spa tendría por $90.316.500 de Lollapalooza 2019 al municipio por deterioros del parque, indican que, "esto no es efectivo. Todos los años, antes del festival, se toman fotografías del estado en el cual se encuentra el parque".

De igual manera aclararon otros puntos como el "detrimento persistente y progresivo del Parque O’Higgins”.

Bajo la misma línea enfatizaron que, la productora "comparte la preocupación de la comunidad aledaña al parque y ha establecido en todas las versiones de Lollapalooza una relación con la municipalidad y por su intermedio con los vecinas y vecinos del parque, pero entiende y se allana a la necesidad de generar mejores puentes y otras formas más directas de comunicación y relación con las comunidades".