Loncon condenó ataques a convencionales: "Nos corresponde condenar la violencia"

Agencia Aton

13.07.2021

Durante la cuarta sesión de trabajo de la Convención Constitucional, la presidenta de la mesa, Elisa Loncon, condenó los actos de violencia que estarían sufriendo algunos de sus pares y aseguró que ella misma ha sido víctima de ataques "machistas" y "políticos".



La constituyente mapuche aludió a la denuncia del convencional RN Luciano Silva, quien aseguró que el domingo un grupo de desconocidos rayó su vivienda y lo insultó por pertenecer al "empresariado".



De acuerdo a Silva, el ataque se produjo debido a que piensa distinto a quienes respaldaron la declaración de apoyo a los presos del estallido social.



Por otro lado, el también convencional RN Ruggero Cozzi fue encarado en las afueras del ex Congreso de Santiago el pasado lunes por manifestantes que apoyaban el indulto a los detenidos del 18-O.



Al respecto, Loncon señaló que "su presidenta también ha sido objeto de violencia, objeto de violencia racial, clasista, machista y política. Efectivamente nos corresponde a todas y todos condenar todos los tipo de violencia y por favor trabajar en función de no naturalizarlos, porque de esa manera no vamos a hacer los cambios que nuestro país y la ciudadanía requiere de nosotras y de nosotros".

"Estamos muy preocupado del tema y vamos a buscar la manera de garantizar a través de los medios que se están articulando para investigar la violencia que estamos siendo objeto, tanto por las redes sociales, porque no podemos dejar que esto se vaya acrecentando", agregó.



En esa línea, la convencional reflexionó sobre el rol de las mujeres en la instancia que redactará la nueva Carta Magna: "Las mujeres estamos emergiendo en las decisiones de la política y para seguir contribuyendo nos merecemos el espacio de respeto de nuestra incidencia política".



"Y llamo a las hermanas mujeres hacer lo que corresponde hacer a nivel de los movimientos, necesitamos tener claridad científica, analítica, de los discursos políticos de violencia que están instalándose en las redes sociales contra nosotras, contra nosotros y se puede hacer puntos y se puede tomar posición en esta Convención en contra de todo estos hechos de violencia con las argumentaciones que están apareciendo, porque son demasiado devastadoras y que no están hablando de los aportes que estamos haciendo", consignó.