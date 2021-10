Los 4 cambios que regirán a partir de este 1 de noviembre para viajar fuera del país

24horas tvn

29.10.2021

Este 1 de noviembre, comenzarán a regir nuevas reglas en el plan Fronteras Protegidas implementado por el Gobierno y el Ministerio de Salud.

Manuel Valencia, subgerente de comunicaciones de Nuevo Pudahuel, aseguró en conversación con 24 AM que la estimación de pasajeros para dicho mes es de un millón trescientos mil, siendo esta la cantidad más alta desde que se inició la pandemia.

Recordó que previo a la emergencia sanitaria, anualmente se movilizaban más de 24 millones de personas por dicho terminal aéreo, lo que cayó fuertemente.

A pesar del aumento, Valencia llamó a las personas a estar tranquilas, ya que el aeropuerto "cuenta con todas las medidas sanitarias correspondientes", como limpieza constante de los espacios, demarcación para el distanciamiento físico, dispensadores de alcohol gel, toma de temperatura, uso obligatorio de mascarilla, entre otros.

"Nunca se ha registrado ningún tipo de foco de contagio en el aeropuerto, así que las personas pueden estar tranquilas", precisó. .

Respecto de las filas que se observan en algunos procesos, Valencia sostuvo que "hay alguna holgura en algunos procesos", debido a que la terminal no está a su capacidad máxima. A pesar de ellos, enfatizó que "recomendamos llegar con dos a tres horas antes en vuelos nacionales y tres a cuatro horas para vuelos internacionales", ya que las aerolíneas están pidiendo más información de los pasajeros.

Asimismo, explicó cuál será la nueva normativa para viajar fuera del país:

1-. Viajes con niños menores de 6 años

Valencia explicó que "van a poder viajar niños menores de 6 años, que no están sujetos al plan de vacunación, por lo que no se les pide Pase de Movilidad.

2-. Cuál es el requisito para viajar con niños menores de 6 años

Los padres deben venir con su Pase de Movilidad, su test de PCR con una antigüedad máxima de 72 horas, según lo requiera el país de destino.

Valencia recomendó "también fijarse en la vacuna que requiere el país al que van", ya que algunos permiten el ingreso de personas que hayan completado su esquema con ciertas inmunizaciones.

3-. Qué medida aplica al retorno del viaje

Los niños menores de 6 años y la familia, al retorno, están obligados a realizar una cuarentena de 7 días. Esa es la restricción que se pone, porque como esos niños no tienen el esquema de vacunación, pueden ser sujetos a algún tipo e contagio.

4-. Qué pasa con los niños mayores de 6 años

"Los niños sobre los 6 años no pueden viajar porque los esquemas de vacunación aún no están completos. No se ha completado el proceso de las dos dosis", puntualizó.

Por ello, sólo podrán viajar niños mayores de 6 años cuando cuenten con su Pase de Movilidad, ya que completaron su esquema de vacunación.