Los errores de Natalia Guerra: Así capturaron a la mujer más buscada de Chile

24Horas.cl Tvn

10.07.2019

La mañana del martes fue compleja para el personal táctico de la Policía de Investigaciones (PDI), que se dirigió hasta una exclusiva parcelación cercana al sector de Carampangue, en Isla de Maipo, en donde debía encontrarse Natalia Guerra, una de las mujeres más buscadas de Chile.

Todas las triangulaciónes, la información de inteligencia obtenida y el esfuerzo de más de dos años estaba por dar con la captura definitiva.

Tras encontrar a la mujer, sólo faltaba que ella misma corroborara su identidad en frente de la policía. Natalia Guerra fue condenada a cinco años de prisión por el parricidio de su hijo de cuatro meses de vida. La integrante de la secta levantada por Ramón Castillo Gaete, conocido como "Antares de la Luz", estuvo prófuga de la justicia durante 27 meses.

Los pasos previos para llegar a la detención llevaron hasta la casa de Natalia con su pareja, en Calera de Tango. Al cambiarse a Isla de Maipo, la mujer olvidó documentos personales, entre ellos tarjetas bancarias, comerciales y su licencia de conducir.

Gracias al contraste de información se llegó al domicilio actual. Pero también para ello fue fundamental establecer uno de sus vínculos sentimentales ya conocidos: su relación con Esteban Barbieri. Se trabajó encubiertamente en el condominio, en donde yacía hace unas semanas. Indagando en la basura del domicilio, se encontraron papeles escritos a mano.

Fue la jugada final, aquella que permitió que Guerra ya esté cumpliendo su condena en el centro penitenciario femenino de Santiago. La noticia cayó como balde de agua fría en el sector de Isla de Maipo, puesto que muy pocos lograron captar algo de lo que sucedía. Esa fue justamente la clave en todas las viviendas donde vivió: la mujer no se dejaba ver. Para ello no salía y era especialmente cuidadosa con su aspecto. Sobre todo, destacaban los lugares elegidos para quedarse: parcelas en Pirque, Calera de Tango y la última en Isla de Maipo, los cuales no eran elegidos al azar.

Evidentemente, todo eso y más permitió que Guerra sorteara con éxito el trabajo de las policías, pero ¿por qué hacerlo?, ¿qué la pudo haber instado a arriesgar tanto?

En el año 2012, entregó su hijo al sacrificio dictaminado por "Antares de la Luz", pero nunca ha asumido su culpa y siempre se ha considerado una víctima de Castillo Gaete y así lo ratificó al ser detenida.

Pese a ello, la policía maneja información de reuniones grupales de Natalia, probeblemente de tonalidad sectaria, aunque finalmente no se comprobó.

Así se cierra uno de los capítulos más sórdidos de la crónica policial del país, ocurrido en los cerros de Quilpué con el asesinato de un lactante, fugas, un suicidio y una mujer prófuga tras ser condenada. Guerra ya está tras las rejas.