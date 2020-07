Luksic por discusión sobre impuesto a los más ricos: Pide que sea "respetando las reglas que hoy tenemos, gusten o no"

Por medio de redes sociales, el empresario dijo sobre la iniciativa que se empezará a tratar la próxima semana en el Congreso que "no me opongo a ninguna idea que se discuta en forma seria y responsable pensando en el bien de Chile". Añadió que hoy "se requiere ayuda de todos, más de los que más tienen".

29.07.2020

El empresario y presidente del grupo Quiñenco, Andrónico Luksic, respondió preguntas en Twitter relacionadas con la discusión que comenzará la próxima semana en la Cámara de Diputadas y Diputados respecto a un proyecto de reforma constitucional que busca aplicar un impuesto de manera excepcional a las mayores fortunas del país, con el objetivo de hacer frente a la crisis económica derivada de la pandemia de coronavirus mediante la entrega de una renta básica de emergencia para las familias más afectadas.

En primer lugar, el magnate se manifestó luego que se le consultara si es que se iba a pronunciar acerca del gravamen de 2,5% propuesto por parlamentarios de oposición, quienes impulsaron la iniciativa.

Ante esa pregunta, Luksic respondió que "no me opongo a ninguna idea que se discuta en forma seria y responsable pensando en el bien de Chile". A juicio del millonario, "enfrentamos una dura prueba y se requiere ayuda de todos, más de los que más tienen . Recaudar es bueno, pero gastar bien es mejor!! En eso el Estado debe hacer un esfuerzo importante".

Enseguida, otro usuario le preguntó a Luksic por la importancia que le da asigna a que la aplicación del impuesto sea institucional. Argumentó que "una cosa son las buenas intenciones, otra es hacer todo con resquicios legales. Ojo!!".

La respuesta del magnate fue la siguiente: "Javier, tiene toda la razón. No da lo mismo!! Es fundamental que discutamos las leyes respetando las reglas que hoy tenemos, gusten o no. El proceso constituyente no tiene ningún sentido si ni siquiera respetamos la Constitución que hoy tenemos !! Cuidemos nuestra democracia".

Recordemos que el proyecto, según consigna Emol, fue presentado el pasado 2 de junio y tiene como finalidad "crear un impuesto transitorio al patrimonio de las grandes fortunas de Chile". La iniciativa también consigna que se tratará de un aporte tributario que se aplicará solo una vez con una tasa de 2,5% del patrimonio bruto de las personas con domicilio en Chile, y que cuenten, entre otras características, con un monto igual o superior a US$22 millones.

De acuerdo a las estimaciones de los diputados que impulsan la medida, el monto a recaudar podría alcanzar los US$6.500 millones.