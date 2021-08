Madre de acusado de crimen de la subinspectora Vivanco: "Que paguen los que tengan que pagar"

"Desde el día número uno que él dijo que desde el auto no salió bala. Ellos no andaban con pistola", indicó Yamilet Calabrano.

04.08.2021

Esta jornada se dio a conocer un posible vuelco en el caso de la muerte de la subinspectora de la PDI, Valeria Vivanco, durante un procedimiento en la comuna de La Granja, luego de que la la Fiscalía Sur determinara necesario realizar una reconstitución de escena en el sitio del suceso, que quedará a cargo de Carabineros.

A partir pericias solicitadas por la Fiscalía Sur se resolvió realizar reconstitución de escena con Carabineros en homicidio a subinspectora PDI en La Granja y se abrió causa en Fiscalía Alta Complejidad por eventual obstrucción a investigación en procedimiento de policía civil

Junto con ello, ambos funcionarios que integraban el equipo que acompañaba a la subinspectora baleada fueron suspendidos de sus funciones.

En ese sentido, quien habló con los medios fue la madre de uno de los dos sospechosos detenidos y acusados de dar muerte a la funcionaria el pasado 13 de junio, los cuales fueron formalizados por homicidio y porte ilegal de armas de fuego, y que se mantienen bajo prisión preventiva.

Yamilet Calabrano aseguró a CHV Noticias que "yo como mamá dije en un principio que mi hijo no la mató, que paguen los que tengan que pagar. Mi corazón lo tengo destrozado ¿Por qué tenían que echarle la culpa a ellos dos?".

La mamá del joven de 19 años agregó que "desde el día número uno que él dijo que desde el auto no salió bala. Ellos no andaban con pistola", explicando que "ellos dos pensaron que la podían haber atropellado, pero nada de bala. Cuando todos empezamos a ver que era de bala quedamos sorprendidos".

"Ellos fueron, que seguro que le iban a pegar a los mismos chiquillos y no sé, se cruzaría la niña y le llegó el balazo a ella", indicó Calabrano.

Del mismo modo indicó que "ese mismo día si pillan a mi hijo o al otro joven, lo matan. Esa era la intención de ellos (PDI), matarlos", indicando además que "a mi otro hijo hasta corriente le pusieron para que dijera dónde estaba su hermano, y él no sabía nada, estábamos aquí en la casa".

En cuanto a la reconstitución de escena, la mujer indicó que "voy a confiar 100 por ciento en Carabineros y en mi abogado. Nos va a salir todo bien".

"Quiero que se sepa la verdad por ellos (familia de la subinspectora), porque como familia también me pongo en el lugar de ellos. No solo como mamá del que están culpando, también soy un ser humano y quiero que se sepa la verdad, y que paguen los que tengan que pagar", reiteró.

Asimismo, la mujer también fue crítica con los medios, señalando que "la familia de nosotros quedó en el suelo. Mi hijo no es delincuente, no tiene antecedentes, no tiene nada. El otro joven tampoco".

"Tiene que hacerse justicia y necesito justicia por mi hijo", finalizó la madre del detenido.