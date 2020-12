Madre de joven universitaria de La Florida relata las horas previas a su desaparición

24Horas.cl Tvn

23.12.2020

Ya van seis días desde que se perdió su rastro y aún no aparecen indicios concretos sobre el paradero de María Isabel Pavez Zamora, una joven de 22 años de la comuna de La Florida que se encuentra desaparecida luego de acordar una cita en Tinder.

La madre de la universitaria y estudiante de obstetricia, Lorena Zamora, conversó con el portal argentino Infobae entregando detalles sobre los últimos días que compartió con su hija y respecto a la jornada de su extravío.

Respecto a una supuesta reunión con su ex pareja, admite que ella había creído su historia. "Yo en esos casos no le pongo problema, porque últimamente ella ha estado tan ocupada y exigida en sus cosas que darle tiempo para distraerse me parecía bien”. Describe la relación con su anterior novio como positiva. “Terminaron en buena y seguían viéndose de vez en cuando en buena onda", declara.

Cabe destacar que esta persona, con quien María Isabel dijo que se encontraría, dijo en su declaración sobre el caso que la última vez que había visto a la joven fue el 11 de diciembre pasado y que no la había vuelto a ver, incluso en los días que la misma María Isabel había dicho que lo visitaría.

Si bien el jueves 17, a las 14 horas, María Isabel salió de su casa, el viernes por la mañana se comunicó con su mamá y le contó que tenía un problema con su teléfono celular. “Me dijo que se le había mojado y que el micrófono no funcionaba”, describe Lorena, quien agrega: “Yo le dije, 'pucha hija si tú vas un fin de semana para allá, no quiero estar desconectada contigo'. Así es que le deposité dinero para que se comprara un teléfono nuevo. Me dijo que como no podía ir al tiro a buscarlo, iba a guardar batería para avisarme en la tarde (de ese viernes) que estaba bien para que yo estuviera tranquila”.

"PENSÉ QUE IBA A VOLVER DICIENDO 'PUCHA MAMI, LA EMBARRÉ. NO PUDE COMUNICARME'"

Sin embargo, pactaron comunicarse nuevamente el viernes por la tarde, lo cual nunca ocurrió: "Deduje que todavía no compraba su celular nuevo y no tenía cómo comunicarse".

Cuando ya era sábado, comenzó la preocupación de la madre. Llegó la noche y al día siguiente, el domingo, María Isabel no había regresado. “Nosotros tenemos compromisos súper valorables, si ella me dice que llega el domingo, llega el domingo”, dice la mamá.

Dada esta situación, la mujer angustiada comenzó a comunicarse con los amigos de su hija. Al llegar el lunes, hasta su casa llegó la mejor amiga de la joven. Ella le proporcionó un dato revelador y la razón por la cual decidió denunciar ante la policía la desaparición de su hija. “El lunes llegó la mejor amiga de la Mari a mi casa y me contó que ella se había puesto de acuerdo con un joven para verse. Se habían puesto de acuerdo por la plataforma de Tinder”, cuenta.

“Sus amigos la obligaron a que mandara una ubicación de dónde estaba. Pero la ubicación ella la envió y la mandó escrita, no la mandó como la forma automática, entonces la información es inconsistente, porque dijo que era en Santa Rosa, pero la otra calle que ella señaló es paralela, entonces no se encuentran”, revela.

Fue así como la madre decidió acercarse a interponer una denuncia. “Con el dolor de mi corazón, pensé que iba a volver diciendo ‘pucha, mami la embarré. No pude comunicarme’. Tenía la esperanza de que volvería, pero ahí empezó todo”.

La fiscal jefe (s) del tribunal de La Florida, Liada Secchi, explicó que “dentro de las instrucciones que se les otorgaron a ambas policías fue el rastreo del aparato telefónico de la víctima para lograr la ubicación, la verificación de contactos en las redes sociales que haya tenido esta persona. Además, oficiar a la compañía telefónica perteneciente a la víctima para establecer el tráfico de llamadas de la misma”.

Por su parte, la PDI ya lleva adelante una campaña en redes sociales para dar con el paradero de María Isabel.