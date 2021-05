Madre de menor del Caso Pío Nono acusa hostigamiento de carabineros

Agencia Aton

31.05.2021

A través de un video viralizado en redes sociales, Deisy Alvear, madre del adolescente de 17 años arrojado por un ex uniformado a la ribera del Río Mapocho en octubre pasado y recientemente detenido por rayar el memorial a Jaime Guzmán en Las Condes, denunció hostigamiento por parte de carabineros.



Alvear, declaró en el registro audiovisual que “esto se ha convertido en una persecución hacia nosotros. Aquí el culpable es el carabinero que lanzó a mi hijo al río y él está gozando de libertad mientras a nosotros nos siguen hostigando”.



Lo anterior, haciendo referencia a que mientras esperaba junto a una amiga en el Centro de Justicia a que finalizara el control de detención de su hijo, carabineros les realizó una violenta fiscalización: “se nos fueron encima, habiendo un menor de 9 años con nosotras”.



“Esto ya es hostigamiento, nos están siguiendo, nos están amedrentando, pero no lo van a conseguir. Pido justicia, nada más”, finalizó Deisy en el registro.



Sebastián Zamora, ex carabinero imputado por el homicidio frustrado del adolescente, al arrojarlo por el Puente Pío Nono, estuvo por cinco meses cumpliendo prisión preventiva, medida cautelar que fue cambiada por la de arresto domiciliario total y ahora, por arresto domiciliario nocturno.