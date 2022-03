Madre denuncia que su hija terminó con lesiones tras ser bañada en clínica de Santiago

24Horas.cl Tvn

29.03.2022

Una madre denunció que su hija de nueve meses terminó con lesiones en el cuello luego de que una auxiliar de enfermería de la Clínica RedSalud Santiago la tomara de forma brusca.

Según declaró Belén Campos a BíoBíoChile , llevó a su hija Leonor hasta el recinto asistencial debido a que presentaba fiebre. Luego de realizarle exámenes, se determinó que debía ser hospitalizada por al menos 48 horas, a fin de recibir medicamento intravenoso.

Tras una noche en la clínica, explicó la madre, en la mañana llegó personal a decirle que debían bañar a Leonor. Mientras la enjabonaban, una auxiliar dejó el agua corriendo hasta que saliera caliente. "Cuando venían con el jarro con agua, yo pensé que ya venía con agua caliente. Entonces, la señora toma a Leonor del cuello y la pone de espalda con su cabeza dentro del lavatorio para que la otra chica (técnico en enfermería) le arroje el agua".

Belén relató que en aquel entonces su pequeña comenzó a llorar y a desesperarse, puesto que "esta señora la tenía muy agarrada del cuello. Cuando vi que mi hija estaba roja, me acerco para que me vea, con propósito de calmarla, y al tocarle sus pies me doy cuenta de que estaba muy helada".

Luego de darse cuenta de que a Leonor la estaban bañando con agua fría, "les pregunto qué había pasado con el agua caliente y me responden que estaba mala".

Denuncia en Carabineros

Tras ello, afirmó que le quitó a la pequeña de los brazos y que comenzó a secarla, percatándose de que la niña tenía "lesiones en el cuello, el hombro rojo y un hematoma en la parte trasera, porque parece que Leonor se golpeó en la orilla del lavatorio".

La mamá increpó a la auxiliar, quien le respondió que había sido sin querer. Además, Belén acusó que nunca se le contactó para conocer detalles de lo sucedido. Incluso llegó a llamar a Carabineros, desde donde le indicaron que no podía constatar lesiones debido a que se encontraba en un recinto privado.

Tras su insistencia, funcionarios policiales emitieron una denuncia con el testimonio y las fotografías que le tomó a la niña. En tanto, la clínica ingresó la queja en el buzón de reclamos. Belén afirmó que está evaluando presentar una querella en contra de la clínica "por el daño causado. Si bien mi hija no lo puede expresar, yo lo vi y esto no puede quedar así”.

Clínica expresa "apoyo y compromiso por determinar qué produjo la situación indicada"

Mediante un comunicado citado por el medio, la clínica aludida indicó que su dirección médica se encuentra recopilando los antecedentes del caso. Además, indicaron que "representantes del equipo médico y de enfermería se reunieron con la madre y, junto con lamentar lo ocurrido, le transmitieron nuestro apoyo y compromiso por determinar qué produjo la situación indicada y mejorar lo que sea necesario en términos de protocolos de manejo de pacientes pediátricos”.

“Nuestro propósito como institución es dar acceso a una atención de calidad y con calidez, lo que se ha visto reflejado en un compromiso encomiable de nuestro equipo de personas durante estos últimos años”, cerraron.

Finalmente, señalaron que la pequeña fue dada de alta y que los canales de comunicación se mantienen abiertos con la familia.