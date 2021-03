"Si él tiene que pagar, lo tiene que hacer": El relato de la madre que entregó a su hijo protagonista de un portonazo

"Somos personas de esfuerzo, gente que nos ha costado tener nuestras cosas también, y no es justo que venga alguien y te las arrebate (...) Creo tener valores que me inculcaron mis papás, mismos valores que inculco a mis hijos", señaló la mujer.

24Horas.cl Tvn

30.03.2021

Tras intimidar y robar un vehículo a una automovilista en la Villa Los Héroes de Maipú, un adolescente de 15 años fue entregado a la justicia por su propia madre, tras identificarlo en el video que cámaras de seguridad registraron.

"Me dio mucha rabia, mucha pena. No lo estamos criando para eso. No pensé que mi hijo anduviera haciendo esas cosas", dijo la madre del menor de edad.

"Quiero hacer que él entienda que lo que hizo está mal, poder sacarlo de esto. No que sea un delincuente y que un día me llamen y digan 'tu hijo mató a alguien, o tu hijo está muerto'", relató afectada a 24 Horas.

Según las indagatorias, el joven sería parte de una banda delictual formada con amigos, con quienes llevó a cabo el robo.

Lorena Soto, de Fiscalía Metropolitana Norte, detalló que "la madre de este adolescente, al ver estas imágenes reconoció en ellas a su hijo, por lo que decide presentarlo a personal policial. Tramitamos la orden de detención en contra de este adolescente por el delito de robo con violencia".

Dicha situación sería compleja para la familia, en la cual no hay antecedentes penales sobre ningún miembro y, según dice la mujer, quien es cuidadora de personas postradas y cuyo marido es electricista certificado, no formaron a su hijo así: "Creo tener valores que me inculcaron mis papás, mismos valores que inculco a mis hijos", otros tres niños de 23 18 y 6 años.

Marcelo Sánchez, de Fundación San Carlos de Maipo, advirtió que "hay factores de riesgos que están consolidados, como la relación con pares negativos, que tienen identidad delictiva. Uno de cada cinco jóvenes que delinquen se sienten conforme con esa identidad, y se sienten acogidos por su grupo involucrado en el delito".

Respecto a la investigación en curso, la Corte de Apelaciones decidirá las medidas cautelares, mientras la Fiscalía pide internación provisoria en el Sename.

"Si él tiene que pagar, lo tiene que hacer. No es un error, es un delito. Pero encuentro que el Sename no es, en este momento, un buen lugar para él. Espero que no salga peor si llega a estar ahí", concluyó su madre, quien pidió disculpas a la víctima del robo que su hijo protagonizó.