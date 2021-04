VTR advierte de mail fraudulento sobre supuesto cierre de casillas de correo

La supuesta comunicación advierte que si no se hace clic en determinados enlaces, entonces su cuenta será bloqueada.

24Horas.cl Tvn

30.04.2021

La compañía de telecomunicaciones VTR advirtió, a través de un mail enviado a sus clientes, respecto a un supuesto correo electrónico que advierte sobre un cierre de la casilla electrónica vtr.net, acusando que es "absolutamente fraudulento".

En la comunicación, explican que la comunicación "no tiene relación ni vínculo con VTR" y que por su seguridad recomendan "dejar sin efecto dicha información y no acceder a ningún enlace que ésta le podría sugerir".

En particular, el supuesto mail de cierre de casilla de correo vendría con el título "MUY URGENTE" e informaría de que "estamos cerrando todas las cuentas no utilizadas" y amenazando con un bloqueo de su cuenta "si no cumple".

Informamos que esta comunicación recibida por algunos clientes que tienen activas sus casillas de correos de VTR, corresponde a un acto fraudulento, NO tiene vínculo con VTR. Por su seguridad le recomendamos no acceder a ningún enlace que sugieran. pic.twitter.com/MvpN7fLH9q — VTR Soporte (@VTRsoporte) April 30, 2021

Aseguran desde la compañía que un "equipo especialista ya se encuentra trabajando para dar solución a este inconveniente y bloquear estas comunicaciones".

Además, piden cambiar su "clave periódicamente, mantener el antivirus de sus dispositivos actualizado, no ingresar a páginas de origen desconocido y nunca revelar sus claves personales".