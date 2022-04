Malos olores y desechos quirúrgicos: clausuran clínica veterinaria clandestina en Providencia

24Horas.cl Tvn

29.04.2022

La Municipalidad de Providencia clausuró este viernes una clínica veterinaria que operaba de manera clandestina en la comuna tras una serie de denuncias de los vecinos del sector.

De acuerdo con los testimonios de residentes, en el sector de calle Ernesto Reyes se registraban malos olores y una serie de desperdicios quirúrgicos. Debido a lo anterior, los habitantes de viviendas colindantes dieron aviso a los autoridades municipales.

En el inmueble no se encontraba ningún letrero que informara que se trataba de una clínica veterinaria. Además, un equipo jurídico operaba en esta vivienda.

Desde la municipalidad indicaron que esta veterinaria no poseía con ninguna patente municipal ni sanitaria. Esta última es requerida por parte de las autoridades, ya que contaban con una máquina de Rayos X, la cual necesita una autorización desde la Seremi de Salud.

: Tiene 15 años: joven con overol blanco detenido en protesta fuera del Instituto Nacional Leer más

Durante la fiscalización de este viernes, se verificó que el recinto seguía funcionando como clínica veterinaria a pesar de la previa visita de las autoridades municipales, realizada la semana pasada. Además, en el interior se encontraron una serie de animales que pertenecían a los mismos trabajadores.

La alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei, señaló que "las personas se arriesgan a que sus perros o sus gatitos sean maltratados, que tengan algún tipo de enfermedad, porque es algo que no está siendo controlado por la autoridad".

"Se arriesgan también a que los veterinarios no sean de verdad, no tengan el título y eso es súper grave. Por otra parte, en esta zona de la comuna no se permiten clínicas veterinarias, no está en el plano regulador, no tenían la patente", enfatizó la jefa comunal.