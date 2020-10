Mamá de fallecido en incendio de Kayser: "Si hubiera muerto el hijo de un fiscal, hubiera sido justicia express"

24horas tvn

21.10.2020

Se cumplió un año del incendio que consumió la fábrica de Kayser en medio de las manifestaciones y saqueos, terminando con la vida de cinco personas y una investigación que aún no tiene responsables.

Una de las víctimas fue Joshua Osorio, un joven de 17 años, quien habría fallecido por asfixia al interior de la fábrica.

Su madre, a un año de lo ocurrido, sigue pidiendo justicia y acusa descoordinación y discriminación en el proceso. "Así como murió mi hijo, nos mataron a todos nosotros (...) estamos muertos en vida", sostuvo.

: Comienza juicio contra tío y sobrino por incendiar la estación Pedrero durante el estallido social Leer más

"Hubiera muerto el hijo de un fiscal o de alguien con dinero, esto hubiera sido justicia express, pero a nosotros nos han hecho esperar un año", afirmó Solange Arias, mamá de Joshua.

Además afirma que su hijo tenía tres orificios en su cuerpo y golpes, sin embargo la causa de muerte oficial es asfixia, tal como los otros cuatro fallecidos, todos con la misma hora de muerte.

"Joshua no estaba saqueando, no era un delincuente (...) una señora me dijo llorando que fue por salvarla a ella", agregó.

Los 5 fallecidos

Ese trágico 20 de octubre de 2019 fueron 5 personas las que fallecieron al interior de la fábrica, además de Joshua Osorio, también murieron en el incendio Andrés Ponce de 38 años; Luis Salas de 47 años, Manuel Muga de 59 años y Julián Pérez de 51 años.

"Pienso que sí los dejaron atrapados, porque todos fallecieron a la misma hora, cómo es posible que todos hayan fallecido por asfixia. Hay mucha cosa por investigar y aclarar", expresó a 24Horas la madre de Andrés Ponce.

La investigación sigue en curso y hasta ahora no hay responsabilidades.