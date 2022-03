Habla mamá de joven asesinado en La Florida: "Vecinos no pudieron comportarse como adultas"

Qué les costaba llamara a Carabineros y esperar a que llegaran. Lo pudieron inmovilizar sin problemas, pero no, lo golpearon hasta matarlo", dijo Cecilia Walther.

24Horas.cl Tvn

24.03.2022

Cecilia Walther es la mamá de Matías Villarino, joven de 21 años que murió tras ser linchado por vecinos que lo confundieron con un delincuente, en La Florida.

De acuerdo a lo señalado por la mujer, "le dije a los carabineros que quería ver a mi hijo, que me dieran la dirección. No querían que fuera, fui igual".

PDI detiene a cuatro personas por crimen de joven confundido con delincuente en La Florida Leer más

Asimismo, dijo que cuando llegó al pasaje Tiziano, donde ocrurrió el crimen, "ningún vecino dio la cara".

"Matías estaba amarrado con una huincha, lo inmovilizaron, así que no se pudo defender. ¡Cómo pudieron hacerle esto, cómo!", añadió a LUN.

Reconoció que "no quería hablar con la prensa pero vi declaraciones de vecinos diciendo que mi hijo era un delincuente. No lo puedo aceptar".

"Mi hijo era un estudiante ejemplar y ha trabajado toda su vida a pesar de que no lo necesitaba. Su padre es empresario, tiene buen pasar, pero a Matías no le gustaba la vida regalada", complementó.

La afectada mujer enfatizó que su hijo "no era un delincuente, ahora está muerto porque unos vecinos no pudieron comportarse como adultos. Qué les costaba llamara a Carabineros y esperar a que llegaran. Lo pudieron inmovilizar sin problemas, pero no, lo golpearon hasta matarlo".

El mortal linchamiento

Según información de la Policía de Investigaciones, la víctima ingresó a una casa particular este miércoles luego que un grupo de antisociales intentara asaltarlo, lo que asustó a la dueña de la vivienda, quien alertó a sus vecinos por un supuesto robo.

: Revelan video de fatal golpiza de vecinos en contra de joven en La Florida Leer más

"Vecinos, por favor, ayuden, es en mi casa, por favor, ayuden", dijo la mujer en un audio de WhastApp enviado a un grupo de residentes.

En ese contexto, los vecinos salieron de sus viviendas para prestar ayuda, pero confundieron al joven con un delincuente y le propinaron golpes de pies y puños.