Mañalich por coronavirus en Chile: "El peor escenario simulado es que tengamos 100 mil enfermos"

El ministro de Salud informó que "se están gestionando hoteles y otros recintos" para albergar a personas que no puedan cumplir cuarentena en sus hogares. Asimismo, el Minsal sostuvo que entre el sistema público y privado hay 43 mil camas disponibles, pudiendo albergar a afectados ante una posible extensión de los casos.

Sebastián Mora

17.03.2020

El ministro de Salud, Jaime Mañalich, entregó una nueva vocería desde La Moneda sobre la situación del coronavirus COVID-19 en Chile, revelando que los casos confirmados aumentaron a 201 y que en el Ministerio de Salud se baraja "el peor escenario simulado con 100 mil enfermos al mismo tiempo".

Según informó la autoridad, la cifra implicaría "la existencia de un peak muy alto", pero que ello no quiere decir que todas estas personas necesitarían internación.

Mañalich explicó que, si se llegara al peor escenario, "el 85% de estos pacientes no necesitarían camas, entonces hablamos de un total máximo de 15 mil personas en cama de manera simultánea".

"Nuestra estimación es que este escenario es elevado, muy extremo en relación a lo que va a ocurrir en realidad en la octava semana del peak, pero nuestra responsabilidad es estar preparado para ello", dijo.

Complementó que por el momento las medidas siguen siendo las mismas, destacando el aislamiento de casos positivos o de personas enfermas, agregando que existen negociaciones con ciertos recintos para albergar a quienes no puedan estar en cuarentena en sus hogares.

"Se están gestionando hoteles y recintos para la gente que no pueda estar en sus casas (...) serán personas no enfermas que requieran estar aisladas para no contagiar", manifestó el secretario de Estado.

43 MIL CAMAS DISPONIBLES

Arturo Zúñiga, subsecretario de Redes Asistenciales, explicó que la estrategia que está tomando el Gobierno es ampliar en 4.000 las camas disponibles para albergar a pacientes que podrían requerirlo.

Al respecto, señaló que se adelantó la atención en los hospitales de Ovalle, Félix Bulnes de Cerro Navia y el Gustavo Fricke, quedando pendientes Angoly Padre Las Casas.

"Esto aportará más de 1.700 camas al sistema", anunció Zúgiña, agregando que las Fuerzas Armadas también consignaron 700 camas más entre hospitales de campaña y puestos de avanzada.

Zúñiga hizo un llamado a la calma a la ciudadanía destacando que existen, con el trabajo especial que se está haciendo por el coronavirus, un total de 43 mil camas si se considera el sistema público y las clínicas.